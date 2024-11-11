Ликвидирован производитель носков Aurora Baltika

Решением Рижского городского суда от 4 ноября процесс неплатежеспособности предприятия был завершен, так как план покрытия требований кредиторов был выполнен.

Рижский городской суд признал предприятие неплатежеспособным 7 февраля 2023 года. Администратором неплатежеспособности был назначен Янис Кумсарс.

В 2021 году оборот Aurora Baltika составил 838 622 евро, что на 5,7% больше, чем в 2020 году, а убытки увеличились на 37,6% и составили 71 157 евро. Финансовые отчеты за 2022 и 2023 годы не были представлены.

В отчете руководства за 2021 год говорилось, что Aurora Baltika пострадала от пандемии Covid-19, но, несмотря на сложную ситуацию на рынке, не остановила производство и продолжила работать со всеми крупными торговыми сетями страны, конкурируя с дешевыми товарами из Азии.

В 2021 году предприятие было вынуждено воспользоваться частичной налоговой отсрочкой, предоставленной государством. Все платежи были произведены в срок и в соответствии с графиком. С началом пандемии Covid-19 оборотные средства многих компаний были заморожены, и местные партнеры компании либо вовсе прекратили платежи, либо несколько раз снижали оплату за продукцию.

Запрос Aurora Baltika на получение государственной помощи для компенсации падения оборотных средств был отклонен.

С февраля по июль 2021 года сотрудники предприятия были отправлены в простой в связи с остановкой производства и получили государственные пособия в размере 3 484 евро, а также субсидии на заработную плату от государства в размере 10 940 евро.

Предприятие Aurora Baltika было зарегистрировано в 1999 году.

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