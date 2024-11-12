Ведущие банки Латвии прогнозируют спад экономики

Тем не менее глобальные риски сохраняются, и замедление в еврозоне, как и возможные меры протекционизма со стороны США, могут ухудшить перспективы латвийского экспорта.

В 2024 году объемы экспорта Латвии, вероятно, продолжат сокращаться, но оживление на европейском рынке в 2025 году может стать толчком к улучшению ситуации.

Несмотря на это, экономисты отмечают: если США введут новые тарифы, это повлияет как на прямой экспорт Латвии в Америку, так и на ее экспорт в европейские страны, где латвийские компоненты используются для товаров, поставляемых в США.

Основным фактором, поддерживающим латвийскую экономику, остается внутреннее потребление. Рынок труда стабилен: несмотря на незначительный рост безработицы, средняя зарплата в этом году должна вырасти на 8,7%.

Однако в следующем году рост замедлится: в частном секторе зарплаты вырастут лишь на 6%, а в государственном - на 2,6%.

При этом ожидается, что чистые доходы увеличатся за счет снижения налогов, что поддержит покупательную способность населения.

Swedbank подчеркивает, что уверенность латвийских потребителей после периода пессимизма несколько укрепилась. Люди чувствуют себя увереннее, чем в начале полномасштабного конфликта в Украине, но осторожность в расходах по-прежнему высока. Многие домохозяйства предпочитают воздерживаться от крупных покупок, опасаясь будущих экономических трудностей.

Увеличение инвестиций остается приоритетом для латвийской экономики. Государственные вложения в проекты инфраструктуры и обороны начнут усиливаться в будущем году, что должно стать важным фактором поддержки. Однако частные инвестиции пока под давлением: высокая неопределенность и риски заставляют бизнес избегать новых вложений. К тому же кредитование в частном секторе, вероятно, будет сдерживаться из-за введения "взносов солидарности" для банков.

Тем временем компании обрабатывающей промышленности демонстрируют осторожный оптимизм: количество экспортных заказов начинает расти, что вселяет надежду на улучшение ситуации.

Но структурные проблемы, такие как нехватка инвестиций и высокая зависимость от внешних рынков, остаются ключевыми вызовами для латвийской экономики.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!