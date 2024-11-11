ВИДЕО Рынок недвижимости Латвии стагнирует: как это влияет на покупателей?

Латвийская ассоциация сделок с недвижимостью сообщает, что спрос на новостройки падает из-за высоких цен, которые становятся неподъемными для большинства латвийцев. Резкий рост расходов на товары и услуги первой необходимости оставляет у многих слишком мало свободных средств для накопления на первый взнос за более дорогие, но качественные новые проекты.

По словам Айгара Шмитса, председателя ассоциации, именно типовое жилье остаётся для людей наиболее доступным. "Они могут себе его позволить, - поясняет он, - и, заплатив кредит и коммунальные счета, всё ещё жить без финансового стресса."

Стагнация экономики и высокие процентные ставки по кредитам сдерживают активность на рынке недвижимости, подтверждают и банкиры. К тому же средние цены на жилье не только не снижаются, но продолжают расти, что ухудшает восприятие доступности жилья как в столице, так и в регионах.

Нормунд Дуцис, руководитель отдела ипотечного кредитования Swedbank в странах Балтии, отмечает, что почти треть всех профинансированных банком сделок в этом году пришлась на регионы. "Особенно активным остается строительство частных домов не только за пределами Риги, но и за пределами Пририжья. Единственный район, где в этом году не выдали кредитов, - Красловский. Во всех остальных районах мы профинансировали хотя бы один проект", - добавляет он.

Шмитс также прогнозирует, что как минимум следующие два года рынок останется в состоянии стагнации. Он подчёркивает, что недвижимость - не товар первой необходимости.

"Когда человек сыт, оплатил все счета, и у него остались свободные средства, тогда он готов брать на себя новые обязательства, чтобы улучшить жилищные условия", - объясняет он.

Настроения среди населения пока остаются мрачными, что подтверждает опрос Swedbank: лишь 6% латвийцев планируют в ближайшее время покупать жилье в кредит, а ещё 9% только раздумывают над этим шагом.

Видео: сюжет TV3

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!