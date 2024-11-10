В 2022 году среднегодовая скорректированная зарплата полной занятости работников В ЕС составила 35 600 евро. Таким образом, за год она выросла на 6,5%.

Самая высокая среднегодовая зарплата полного времени - в Люксембурге (81 000 евро), за ней следуют Дания (67 000 евро) и Ирландия (58 700).

Латвия среди 27 стран ЕС занимает 19-е место. В Латвии среднегодовая зарплата полного времени в 2023 году составляла 22 293 евро. В 2022 году она составила 19 187 евро.

Соседняя Литва находится на 14-м месте со среднегодовой зарплатой полного времени в размере 27 178 евро. Эстония занимает 16-е место с 24 899 евро.

Самые низкие среднегодовые зарплаты полной занятости наблюдались в Болгарии (13 500 евро), Венгрии (16 900 евро) и Греции (17 000).

Eurostat впервые опубликовал этот показатель в 2021 году.

Как уже сообщалось, с 1 января 2025 года установленная в Латвии минимальная месячная заработная плата повысится с 700 до 740 евро. Обобщенные Министерством благосостояния данные свидетельствуют, что всего в прошлом году в Латвии работало 822 489 жителей.

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