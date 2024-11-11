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В День Лачплесиса "почетные семьи" могут бесплатно ездить на поездах и региональных автобусах

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День Лачплесиса
День Лачплесиса Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 11 ноября, в День Лачплесиса, "почетные семьи" смогут бесплатно ездить по всем железнодорожным маршрутам и в региональных автобусах, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens и Автотранспортной дирекции.

Члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами могут получить бесплатный билет в эти праздничные дни во всех кассах Pasažieru vilciens и в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение "почетной семьи", документ, удостоверяющий личность или удостоверение школьника или студента.

Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.

В Pasažieru vilciens также сообщили, что вместо обычных трехвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни на более длинных маршрутах, таких как Зилупе, Краслава, Даугавпилс, Валмиера и Валга, назначены шестивагонные составы.

Владельцы карточек "почетной семьи" могут бесплатно ездить в региональном общественном транспорте в три государственных праздника - 4 мая, 11 ноября и 18 ноября.

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