В День Лачплесиса "почетные семьи" могут бесплатно ездить на поездах и региональных автобусах

Члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами могут получить бесплатный билет в эти праздничные дни во всех кассах Pasažieru vilciens и в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение "почетной семьи", документ, удостоверяющий личность или удостоверение школьника или студента.

Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.

В Pasažieru vilciens также сообщили, что вместо обычных трехвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни на более длинных маршрутах, таких как Зилупе, Краслава, Даугавпилс, Валмиера и Валга, назначены шестивагонные составы.

Владельцы карточек "почетной семьи" могут бесплатно ездить в региональном общественном транспорте в три государственных праздника - 4 мая, 11 ноября и 18 ноября.

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