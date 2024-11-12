ФОТО И ВИДЕО Блогер Ольга Попова из Таллинна о страшном инциденте в Турции: "Такое есть в каждом отеле, но все об этом молчат!"

Ольга и Александр Поповы переехали в Таллинн в 2017 году. "Мы хотели изменить что-то в своей жизни и переехать из Украины на совсем. Эстонию выбрали методом тыка", - смеется звезда TikTok. "Я работал в автосервисе, когда к нам приехал мужчина на машине с эстонскими номерами. Я первый раз видел такие номера и даже не знал о такой стране, как Эстония. Я посмотрел по карте, она такая маленькая, как наша Херсонская область", - с улыбкой вспоминает муж Ольги. Поскольку им рассказали, что в Эстонии живут и русскоязычные, муж с женой быстро приняли решение переезжать именно сюда.