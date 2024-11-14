Pasažieru vilciens: Часть старых поездов будет служить резервом

"С одной стороны, это резерв, с другой стороны, эти составы могут помочь в случае обледенения контактных сетей, особенно в часы пик", - сказал руководитель предприятия.

Остальные старые поезда планируется продать на аукционе.

Как сообщил Нешпорс, в настоящее время пассажиров перевозит 31 новый электропоезд чешского производителя Škoda Vagonka, а еще один поезд находится в процессе приемки.

Он отметил, что скоро пройдет год с начала эксплуатации новых электропоездов, и предприятие за это время столкнулось с рядом трудностей, но были предприняты меры, чтобы обеспечить непрерывность пассажирских перевозок. Для обеспечения технической готовности подвижного состава внесено 18 улучшений в программное обеспечение и оборудование, усовершенствованы знания работников, проведено дополнительное обучение машинистов по управлению поездами в зимних условиях. Также в PV создана круглосуточная служба оперативной технической поддержки, техническую помощь продолжает оказывать и Škoda Vagonka.

Как сообщил Нешпорс, введение новых электропоездов способствовало росту пассажирских перевозок - за десять месяцев этого года перевезено 16,3 млн пассажиров по сравнению с 14,5 млн за тот же период 2023 года.

Как сообщалось, новые электропоезда чешской компании Škoda Vagonka начали курсировать в Латвии в декабре прошлого года. До этого поезда долгое время тестировались на латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, в декабре прошлого года и в январе этого года у новых поездов регулярно возникали технические проблемы.

Галерея: Новые поезда Vivi

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