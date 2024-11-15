В среду российский диктатор Владимир Путин встретился с главами трех крупнейших нефтяных компаний. На встрече было отказано в объединении компаний в одно крупное подразделение. Как сообщает Financial Times, в Москве уже некоторое время актуальна идея объединения "Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти".

Как отмечают источники, за такое объединение выступает министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который является мужем двоюродной сестры Путина. Бывшие руководители российских компаний также заявили, что такое объединение позволило бы государственным компаниям легче получить доступ к дочерней компании "Лукойла" в ОАЭ.

Однако Кремль осознает, что в данном случае санкции распространились бы на все российские нефтяные компании. Кремль и нефтяные компании пока не комментировали возможное объединение, однако очевидно, что сейчас эта идея отложена.