Видео В нацпарке Гауя собираются вырубить 5 гектаров леса под картинговую трассу

Владельцем SIA Vidzeme lauks является Илвия Лиепиня. Компании принадлежит развлекательный центр KLIK в Сигулде. В нем находится единственная в Балтии двухуровневая крытая трасса для электрокартинга. В развитие центра в 2021 году было инвестировано почти миллион евро. За это самоуправление наградило Лиепиню призом "Инвестор года". Центр работает в убыток примерно на 200 тысяч евро, а его оборот составляет не более 3 тысяч евро в год.

Компания Лиепини не захотела отвечать на вопросы о своих планах по вырубке леса.

Эксперты по охране природы критически относятся к правилам, которые должны защищать охраняемые территории и обитающие там виды. Они обеспокоены тем, что действующие правила позволяют вырубать национальные парки по частям.

Янис Розитис, председатель правления Всемирного фонда дикой природы:

"Уже сейчас мы уже занимаем одно из последних мест в Европейском союзе по доле охраняемых территорий. Очевидно, что каждая вырубка, которая проводится на охраняемой территории, или тем более трансформация земли, как в данном случае, означает, что мы снижаем ценность охраняемой территории на определенном уровне. Мы не можем просто сказать: ну, отдадим один-два гектара, это очень просто. Для этого должны быть очень, очень серьезные основания и аргументы".

Видео: Сюжет программы Nekā personīga

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