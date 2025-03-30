В национальном парке Гауя вблизи Сигулды планируется крупное строительство. Как ожидается, там будет построен спортивный комплекс, в связи с чем было принято решение вырубить вековой сосновый лес. Ни местные власти, ни закон не могут запретить строительство на особо охраняемой природной территории. В ближайшее время строительное управление Сигулды решит, выдавать ли предприятию разрешение на строительство, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Видео ⟩ В нацпарке Гауя собираются вырубить 5 гектаров леса под картинговую трассу
Несомненно, национальный парк Гауя - это природное достояние, которое необходимо сохранить, но закон позволяет вырубать и застраивать его по частям.
Лес площадью 5 гектаров в природоохранной зоне национального парка Гауя был куплен в прошлом году за 150 тысяч евро компанией Vidzeme Lauks. Ей также принадлежат прилегающие земли и песчаный карьер. Центр Сигулды находится в 5 километрах от этого места.
Компания планирует вырубить лес, потому что хочет построить трассу для картинга, здания и парковки.
Планируемые работы угрожают не только лесу, но и подъездной дороге к нескольким соседним домам, так как она не зарегистрирована в Земельной книге как сервитут.
Даце Лаце, местная жительница:
"Мы уже написали заявление в самоуправление о присвоении этой дороге статуса муниципальной, потому что реально это единственный подъезд к нашим домам. И я даже не могу представить, что будет, если, например, ее закроют и как мы сможем попасть домой".
Дом семьи Лацис находится в 200 метрах от будущей трассы. Их также беспокоит, насколько сильным будет шум от нее. Вместе с соседями они подали протест в муниципалитет против проекта трассы.
Это уже не первая попытка компании получить разрешение на строительство трека. Впервые она попыталась сделать это в марте прошлого года, через два месяца после покупки земли. Тогда строительные власти отказали, так как компания не предоставила заключение сертифицированного специалиста об особо охраняемых видах и местах обитания на данной территории и пояснительную записку сертифицированного проектировщика трассы. В документации также отсутствовала информация о специфике картинг-трека, например, расчеты уровня шума, тип автомобилей, которые будут использоваться, их хранение.
Теперь, когда все документы готовы, компания назвала проект картинг-трека спортивно-развлекательным комплексом. Он будет работать и в межсезонье: зимой отдыхающие смогут использовать трассу для беговых лыж и биатлона.
Зане Гатере, специалист по планированию развития окружающей среды Сигулдского самоуправления:
"Мы получили заявления от владельцев пяти частных домов... и владельцев общественного жилья, всего 12 заявлений по этому конкретному плану. Возражения, полученные в ходе консультаций с общественностью, были включены в отчет муниципалитета и в настоящее время рассматриваются строительным управлением".
В прошлом году компания уже получила положительные заключения от Управление охраны природы, Государственной службы окружающей среды и Государственной лесной службы. В них говорится, что в лесу нет особо охраняемых мест обитания или видов.
Теперь строительный орган должен снова принять решение о разрешении на строительство, учитывая мнения экспертов и возражения соседей.
Министерство смарт-управления и регионального развития объясняет, что, хотя эта территория охраняется, закон не запрещает вырубку леса. Это не заповедник, и на него распространяются меньшие ограничения.
Владельцем SIA Vidzeme lauks является Илвия Лиепиня. Компании принадлежит развлекательный центр KLIK в Сигулде. В нем находится единственная в Балтии двухуровневая крытая трасса для электрокартинга. В развитие центра в 2021 году было инвестировано почти миллион евро. За это самоуправление наградило Лиепиню призом "Инвестор года". Центр работает в убыток примерно на 200 тысяч евро, а его оборот составляет не более 3 тысяч евро в год.
Компания Лиепини не захотела отвечать на вопросы о своих планах по вырубке леса.
Эксперты по охране природы критически относятся к правилам, которые должны защищать охраняемые территории и обитающие там виды. Они обеспокоены тем, что действующие правила позволяют вырубать национальные парки по частям.
Янис Розитис, председатель правления Всемирного фонда дикой природы:
"Уже сейчас мы уже занимаем одно из последних мест в Европейском союзе по доле охраняемых территорий. Очевидно, что каждая вырубка, которая проводится на охраняемой территории, или тем более трансформация земли, как в данном случае, означает, что мы снижаем ценность охраняемой территории на определенном уровне. Мы не можем просто сказать: ну, отдадим один-два гектара, это очень просто. Для этого должны быть очень, очень серьезные основания и аргументы".
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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