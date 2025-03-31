На продажу почти за полмиллиона евро выставлен "Белый дом Нейбургов" в Юрмале

Площадь участка составляет 3449 квадратных метров, площадь существующего здания - 695 квадратных метров, площадь нового здания - 461 квадратный метр.

В здании долгое время никто не жил, ему необходим капитальный ремонт. Архитектурное бюро Mailītis arhitekti в сотрудничестве с архитектором Андреем Андерсонсом разработало архитектурную концепцию реконструкции здания и строительства новой пристройки в 2025 году. Ее руководящие принципы согласованы в стройуправе.

Видение предусматривает возможность значительного увеличения площади здания и использования его не только в качестве жилья, но и для создания офиса, социального или медицинского учреждения.

Объект был построен в 1926 году. Здание является памятником архитектуры местного значения.

По данным Firmas.lv, в 2023 году оборот Neiburgu īpašumi составил 1,286 миллиона евро, а прибыль - 105 582 евро.

Предприятие Neiburgu īpašumi было зарегистрировано в 1993 году, уставной капитал компании составляет 511 920 евро. Владельцами компании являются Сандра Доценко (12,5%), Александр Людвиг Бреже (12,5%), Катрина Нейбурга (12,5%), Кристине Нейбурга (12,5%), Андрей Андерсонс (12,5%), Мара Ренате Соекарно (12,5%), Наталия Нейбурга (8,33%), Ивар Бернхардс Нейбургс (8,33%) и Беатрисе Элизабете Шволмане (8,33%).

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