ЦСУ рассказал о последних тенденциях на рынке труда Латвии

По сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта, а по сравнению с тем же периодом 2023 года - вырос на 0,2 процентного пункта.

Уровень безработицы среди мужчин был на 2,5 процентного пункта выше, чем среди женщин - соответственно 7,9% и 5,4%.

В третьем квартале в стране было 63 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее, и на 2,8 тыс. меньше, чем в предыдущем квартале.

31,2% (427,8 тыс.) жителей в возрасте 15-74 лет в третьем квартале были экономически неактивными, то есть не работали и активно не искали работу.

По сравнению с предыдущим кварталом число экономически неактивных жителей увеличилось на 3,2 тыс. (0,8%), а за год - на 2,8 тыс. (0,7%).

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