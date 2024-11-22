Страны Балтии намерены совместно контролировать перемещение товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен, поскольку они могут быть использованы в военных целях.
Страны Балтии договорились вместе контролировать перемещение запрещенных товаров военного назначения
Об этом договорились премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии на заседании Совета министров стран Балтии в Вильнюсе.
Страны составят региональный список контролируемых товаров.
"Мы обнародовали совместную декларацию премьер-министров стран Балтии, в которой обязались в ближайшем будущем принять единый региональный список контролируемых товаров, используемых на поле боя", - заявила журналистам после встречи премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Декларация принята в контексте усиления контроля за санкциями против Беларуси и России.
Список будет составлен министерствами иностранных дел государств и ответственными учреждениями.
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