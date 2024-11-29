Инфографика Экономика Латвии в третьем квартале пережила заметный спад

ЦСУ также отмечает, что в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие расходы домохозяйств увеличились на 1,1%. Расходы правительства на конечное потребление выросли на 7,7%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 0,2%, в том числе экспорт товаров увеличился на 0,5%, а экспорт услуг сократился на 1,5%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия, кроме мебели; электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. Основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 0,2%, в том числе импорт товаров вырос на 0,2%, а импорт услуг сократился на 0,3%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части, тогда как важнейшими импортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В этом году в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2023 года общий объем выплат работникам вырос на 8,4%, при этом общая заработная плата работников поднялась на 8,2%, а социальные взносы работодателей - на 9,6%.

Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 4,8%. Наиболее стремительным был рост зарплаты в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 11,5% а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - на 9,8%. В строительстве зарплата работников выросла на 4,5%.

В отраслях услуг зарплата работников увеличилась на 9,7%. Существенно она поднялась в сфере образования - на 17,5%, в сфере деятельности административных и сервисных служб - на 14%, а в сфере других услуг - на 12,8%.

Совокупный брутто-результат деятельности и смешанный доход снизились на 5%, а сальдо налогов на производство и импорт и субсидий выросло на 2,7%.

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