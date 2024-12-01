Вступили в силу новые требования к зимним шинам

Международная маркировка "гора и снежинка" означает, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды по снегу, льду и обледенелой поверхности. Водителям следует иметь в виду, что в предстоящий зимний период, если на их автомобиле установлены шины с обозначением M+S без новой маркировки "гора и снежинка", они не будут считаться пригодными для зимнего использования. Использование таких шин в зимний период запрещено.

В свою очередь при использовании подержанных шин, которые уже прослужили несколько зим, важно проверить их состояние. Минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 мм, но, приближаясь к этому пределу, нужно будет вскоре заменить шины, поскольку через месяц или около того они перестанут соответствовать правилам дорожного движения и могут представлять угрозу безопасности на дорогах. Также следует визуально оценить шины, чтобы убедиться, что на них нет повреждений или трещин, которые могут быть вызваны неправильным хранением.

Кроме того, рекомендуется не использовать зимние шины старше пяти, шести лет, так как с течением времени резина шин теряет свои свойства, также нужно принять во внимание, что одно транспортное средство не может быть оборудовано одновременно шипованными и нешипованными шинами.

Шины с маркировкой M+S, M&S или M.S. будут по-прежнему разрешены к эксплуатации вне зимнего сезона со 2 марта по 30 ноября.

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