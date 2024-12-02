Начиная с 2020 года государство вложило в Latvijas dzelzceļš 95,6 миллиона евро в качестве чрезвычайной помощи. Однако этих средств по-прежнему недостаточно для обеспечения финансового баланса. Компания уже несколько лет пользуется возможностью отсрочки налоговых платежей. Поэтому до конца этого года государство планирует инвестировать в увеличение основного капитала компании еще почти 47 миллионов евро, сообщает портал Lsm.lv.
Долги Latvijas dzelzceļš влияют на пенсии работников
Серьезные финансовые трудности у Latvijas dzelzceļš начались в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину.
Россия переориентировала грузы на собственные порты, что значительно сократило объем перевозок по Латвийской железной дороге. С 2022 года ситуацию усугубили международные санкции, направленные на ограничение российской военной агрессии.
Таким образом, Latvijas dzelzceļš уже пятый год подряд получает поддержку от государства.
"К сожалению, доходы компании не покрывают убытков. И издержки, связанные с содержанием и управлением инфраструктурой, не могут быть полностью компенсированы", - пояснила представитель компании Агнесе Лиците.
Почти 100 миллионов евро оказалось недостаточно
Представитель Министерства финансов Алексей Яроцкис подтвердил, что за последние годы из государственного бюджета было выделено почти 100 миллионов евро для стабилизации финансовой ситуации компании.
"Мы видим, что этого все еще недостаточно и компания продолжает сталкиваться с трудностями. У нее есть налоговые долги, а также обязательства по оплате предоставленных услуг и так далее", - сказал Яроцкис.
В 2020 году - 45 миллионов евро помощи
В 2020 году компания получила более 45 миллионов евро экстренной поддержки, направленной на увеличение основного капитала и стабилизацию финансовой ситуации.
В 2022 году потребовалась дополнительная помощь в размере 40 миллионов евро - как для погашения налоговых долгов, так и для улучшения финансового баланса.
В 2023 году Latvijas dzelzceļš получила еще 10 миллионов евро. Но необходимость в поддержке на этом не закончилась.
"Сейчас готовится очередное решение, чтобы увеличить основной капитал компании еще на 47 миллионов евро.
Это позволит компании рассчитаться по всем налоговым долгам и, возможно, оплатить другие неоплаченные счета", - объяснил Алексей Яроцкис.
Министерство сообщения готовит пятилетний план
Министерство сообщения тем временем отметило, что в ближайшее время намерено представить правительству индикативный план на следующие пять лет. Latvijas dzelzceļš придется к нему адаптироваться, учитывая, что объемы грузоперевозок не вырастут.
"Акцент сделан на инфраструктуре для пассажиров. Соответственно, железной дороге стоит задуматься, стоит ли содержать пути, например, на участке между Екабпилсом и Добеле или Екабпилсом и Елгавой. Очевидно, что в ближайшее время там ничего не будет ходить. Нужно сосредоточиться на пассажирской инфраструктуре", - отметил советник министра сообщения Янис Мейранс ("Прогрессивные").
Это означает, например, снижение класса обслуживания определенных участков или иную адаптацию к государственному заказу, чтобы избежать необходимости в экстренной финансовой помощи.
Долги влияют на пенсии сотрудников
Из-за того, что компания длительное время не могла вовремя рассчитаться с государством, она также не выплачивала обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI) за своих сотрудников. Это напрямую затронуло сотрудников, которые выходят на пенсию. За последние годы некоторые из них, получив расчет пенсии, обнаружили, что ее размер меньше, чем они заработали, так как компания задолжала государству.
В 2020 году, во время коллективных сокращений, выяснилось, что сотрудники, решившие выйти на пенсию, не могут получить полную пенсию. Об этом они узнавали в Государственном агентстве социального страхования.
"Там им внезапно сообщают: знаете, за вас не были уплачены VSAOI. Представьте себе шок этого человека", - отметила заместитель главы Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая.
Причина - Latvijas dzelzceļš не полностью уплатила VSAOI за своих сотрудников. Более того, эта ситуация сохраняется до сих пор.
На данный момент невыплаченная сумма взносов государству составляет примерно 9 миллионов евро.
В этом году отсрочены социальные взносы за август, сентябрь, октябрь и ноябрь.
"Речь, вероятно, идет только об отсрочке этих налоговых платежей, а не об их полной потере. В любом случае это временная мера", - пояснил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Хотя при внесении взносов пенсия пересчитывается и пенсионер получает долг за предыдущий период, в профсоюзе заявили, что такая ситуация недопустима. Важно добавить, что другие пособия, такие как пособия по безработице, болезни или беременности и родам, данная ситуация не затрагивает.
Решения согласованы с VID
Отсрочка налоговых платежей согласована со Службой государственных доходов (VID), пояснила представитель Latvijas dzelzceļš.
"Это возможность наладить финансовые потоки таким образом, чтобы мы могли содержать железнодорожную инфраструктуру и покрывать все связанные с этим издержки", - сказала Агнесе Лиците.
В профсоюзе рассказали, что за эти годы перестали считать, сколько раз они обращались в рабочие группы и писали заявления в министерства, чтобы в случае трудностей компании не страдали сотрудники, выходящие на пенсию. Однако результатов это не принесло. Подобная ситуация продолжается и сейчас и может затронуть любого сотрудника компании.
"Такая поддержка и кредитование работодателей не могут осуществляться за счет самых уязвимых - сотрудников, так как именно они ощущают на себе негативные последствия", - заключила Ошкая.
Предложения по решению ситуации поступили от всех сторон. Включая такие, которые профсоюз считает абсурдными - например, сотрудник может сам уплатить налог.
Остальные предложения требуют поддержки правительства. Министерство благосостояния собрало предложения в отчете и ожидает мнения правительства по этому вопросу.
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