Долги Latvijas dzelzceļš влияют на пенсии работников

В 2020 году, во время коллективных сокращений, выяснилось, что сотрудники, решившие выйти на пенсию, не могут получить полную пенсию. Об этом они узнавали в Государственном агентстве социального страхования.

"Там им внезапно сообщают: знаете, за вас не были уплачены VSAOI. Представьте себе шок этого человека", - отметила заместитель главы Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая.

Причина - Latvijas dzelzceļš не полностью уплатила VSAOI за своих сотрудников. Более того, эта ситуация сохраняется до сих пор.

На данный момент невыплаченная сумма взносов государству составляет примерно 9 миллионов евро.

В этом году отсрочены социальные взносы за август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

"Речь, вероятно, идет только об отсрочке этих налоговых платежей, а не об их полной потере. В любом случае это временная мера", - пояснил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Хотя при внесении взносов пенсия пересчитывается и пенсионер получает долг за предыдущий период, в профсоюзе заявили, что такая ситуация недопустима. Важно добавить, что другие пособия, такие как пособия по безработице, болезни или беременности и родам, данная ситуация не затрагивает.

Решения согласованы с VID

Отсрочка налоговых платежей согласована со Службой государственных доходов (VID), пояснила представитель Latvijas dzelzceļš.

"Это возможность наладить финансовые потоки таким образом, чтобы мы могли содержать железнодорожную инфраструктуру и покрывать все связанные с этим издержки", - сказала Агнесе Лиците.

В профсоюзе рассказали, что за эти годы перестали считать, сколько раз они обращались в рабочие группы и писали заявления в министерства, чтобы в случае трудностей компании не страдали сотрудники, выходящие на пенсию. Однако результатов это не принесло. Подобная ситуация продолжается и сейчас и может затронуть любого сотрудника компании.

"Такая поддержка и кредитование работодателей не могут осуществляться за счет самых уязвимых - сотрудников, так как именно они ощущают на себе негативные последствия", - заключила Ошкая.

Предложения по решению ситуации поступили от всех сторон. Включая такие, которые профсоюз считает абсурдными - например, сотрудник может сам уплатить налог.

Остальные предложения требуют поддержки правительства. Министерство благосостояния собрало предложения в отчете и ожидает мнения правительства по этому вопросу.

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