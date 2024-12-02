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В Тервете в субботу пройдет Праздник света

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Фото статьи
Фото: WeD/Shutterstock

В природном парке Тервете, в лесу Рукишу, в ближайшие выходные, 7 декабря, пройдет Праздник света в городке гномов.

На мероприятии, которое пройдет с 16:00 до 22:00, посетителей ждут лазерные проекции, аудиовизуальные истории и сказки в духе Рождества. Также можно будет посмотреть анимацию с эффектом голограммы "Лес".

Во время праздника будет работать "Рождественская почта гномов", где дети смогут отправить праздничные письма, указав адрес, на который придет ответ.

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