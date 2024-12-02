Центр защиты прав потребителей повторно ограничил доступ к сайту туристических услуг



Доступ к домашним страницам piedzivojumi.org, piedzivojumi.com и piedzivojumi.lv PTAC ограничил до 13 ноября 2026 года.

На сайте, зарегистрированном SIA Tere, деятельность осуществляло SIA Piedzīvojums X под брендом Piedzivojumi, указывает PTAC.

По информации Firmas.lv, у компаний Tere и Piedzīvojums X общий владелец - Раймонд Шупулниекс.

Фото: https://piedzivojumi.info/

Ранее PTAC ограничивал доступ к зарегистрированным сайтам Tere, но компания открыла новую домашнюю страничку и продолжила предлагать комплексные туристические услуги, рассказали представители PTAC.

Несмотря на неоднократные призывы PTAC, поставщик указанные нарушения не устранил, поэтому PTAC ограничил доступ к веб-сайтам.

PTAC призывает путешественников покупать туры, организованные лицензированными поставщиками туристических услуг, так как обеспечиваемый ими страховой полис или банковская гарантия предоставляет финансовую безопасность и используется для возврата авансов в случае отмены путешествия из-за проблем с ликвидностью туроператора.

Уже сообщалось, что 2 марта 2020 года PTAC принял решение, обязывающее SIA Adventures World немедленно прекратить недобросовестную коммерческую деятельность, в ходе которой компания без лицензии, в том числе на сайтах piedzivojumi.lv и piedzivojumi .com продает пакетные туристические услуги без обеспечения. При этом на компанию был наложен штраф в размере 10 000 евро.

У всех трех предприятий - Tere, Piedzīvojums X и Adventures World один и тот же владелец - Раймонд Шупулниекс.

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