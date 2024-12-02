Rail Baltica начинает активную фазу строительства в Иецаве

Работы на основной трассе предполагают строительство железнодорожной линии за пределами Риги. Генеральному подрядчику предстоит построить около 230 километров инфраструктуры: подготовить землю, возвести насыпи, железнодорожные мосты, дороги, подземные переходы, путепроводы. Кроме того, нужно будет перенести инженерные сети, уложить рельсы и балласт.

В декабре 2023 года EDzL и консорциум E.R.B. Rail JV подписали контракт на сумму 3,7 миллиарда евро для строительства основной трассы Rail Baltica. Консорциум состоит из компаний Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия), которые победили в международном тендере.

Министерство сообщения уточнило, что Латвия берет на себя бюджетные обязательства только по первой очереди работ на сумму 165 миллионов евро. Финансирование обеспечено за счет Европейского инструмента объединения инфраструктуры (EISI).

26 ноября правительство Латвии концептуально поддержало выполнение приоритетных задач первой очереди Rail Baltica. Среди них - создание железнодорожного соединения с колеей 1435 мм от границы с Литвой до границы с Эстонией. Работы будут проводиться в соответствии с поступлением финансирования.

Дополнительно поддержано завершение строительства пассажирских станций Rail Baltica в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала Риги. Эти объекты будут введены в эксплуатацию в минимально необходимом объеме для их интеграции в существующую железнодорожную инфраструктуру.

Министерство сообщения продолжает работу над упрощением технических решений проекта. Это позволит сократить общие расходы, включая административные.

Согласно последним данным RB Rail, общие затраты на первую очередь Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро. Из этой суммы на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро. Однако оптимизация технических решений может сократить расходы до 400 миллионов евро.

Rail Baltica - это проект создания железнодорожной линии европейской колеи, соединяющей страны Балтии с Европой. Общая протяженность линии составит 870 километров. Скорость поездов будет достигать 240 километров в час, что сделает связь между Таллинном, Вильнюсом и остальной Европой быстрой и эффективной.

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