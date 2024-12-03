С 1 июля 2025 года рижане смогут получить льготы по налогу на недвижимость (NĪN) за охраняемые деревья, растущие на их земельном участке, - в размере 25% от суммы налога, но не более 250 евро за дерево, информирует Рижская дума.
Некоторые рижане смогут получить льготы по налогу на недвижимость
Такие изменения предусмотрены поправками к положению "О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге".
Землевладелец должен проявлять особую заботу о сохранении и защите охраняемого дерева или дерева местного значения, а охраняемое дерево может помешать полноценному использованию земли.
Поэтому были введены вышеупомянутые стимулы, чтобы частично компенсировать землевладельцу причиненные неудобства.
Размер льготы составляет 25% от суммы налога за земельный участок. Максимальная льгота - до 250 евро в год за одно дерево независимо от количества владельцев. Например, если дерево зарегистрировано на пять совладельцев, каждый из них получит льготы до 50 евро.
В 2025 году льгота распространяется только на вторую половину года и составляет до 125 евро на дерево. С 2026 года льгота будет предоставляться на весь год.
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