Некоторые рижане смогут получить льготы по налогу на недвижимость

Такие изменения предусмотрены поправками к положению "О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге".

Землевладелец должен проявлять особую заботу о сохранении и защите охраняемого дерева или дерева местного значения, а охраняемое дерево может помешать полноценному использованию земли.

Поэтому были введены вышеупомянутые стимулы, чтобы частично компенсировать землевладельцу причиненные неудобства.

Размер льготы составляет 25% от суммы налога за земельный участок. Максимальная льгота - до 250 евро в год за одно дерево независимо от количества владельцев. Например, если дерево зарегистрировано на пять совладельцев, каждый из них получит льготы до 50 евро.

В 2025 году льгота распространяется только на вторую половину года и составляет до 125 евро на дерево. С 2026 года льгота будет предоставляться на весь год.

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