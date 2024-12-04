Впервые за несколько лет латвийские ученые получили грант Европейского исследовательского совета

В течение следующих пяти лет она будет руководить международной исследовательской группой, изучающей различия и причины отношения общества к мигрантам в Центральной и Восточной Европе в контексте войны России в Украине.

Война в Украине вызвала крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время отношение к иммиграции является спорным вопросом в современной Европе, что делает его изучение важным и интересным, считает Миериня.

"Почему мы отвергаем одних, но приветствуем других? Ситуация с украинскими беженцами дает уникальную возможность лучше понять себя и общество", - говорит социолог о своем исследовании.

Используя междисциплинарный подход, исследователи проанализируют ситуацию в Латвии, Польше, Венгрии и, для сравнения, в Италии, чтобы выяснить, как определенные факторы формируют отношение к беженцам и мигрантам.