Тенюр-профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета (LU), директор Центра исследований диаспоры и миграции LU Инта Миериня получила грант Европейского исследовательского совета (ERC) в размере почти 2 миллионов евро, сообщает агентство LETA.
Впервые за несколько лет латвийские ученые получили грант Европейского исследовательского совета
В течение следующих пяти лет она будет руководить международной исследовательской группой, изучающей различия и причины отношения общества к мигрантам в Центральной и Восточной Европе в контексте войны России в Украине.
Война в Украине вызвала крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время отношение к иммиграции является спорным вопросом в современной Европе, что делает его изучение важным и интересным, считает Миериня.
"Почему мы отвергаем одних, но приветствуем других? Ситуация с украинскими беженцами дает уникальную возможность лучше понять себя и общество", - говорит социолог о своем исследовании.
Используя междисциплинарный подход, исследователи проанализируют ситуацию в Латвии, Польше, Венгрии и, для сравнения, в Италии, чтобы выяснить, как определенные факторы формируют отношение к беженцам и мигрантам.
В исследовании подчеркивается важность исторической памяти, коллективной травмы, общего противника и опасений по поводу безопасности. До сих пор отношение к мигрантам объяснялось нарративами, сфокусированными на ксенофобии, этническом национализме, расовых предрассудках и напряженности в отношении ресурсов.
Впервые после более чем десятилетнего перерыва ученым Латвии был предоставлен грант ERC.
ERC, независимый научный совет, созданный Евросоюзом, является ведущей европейской организацией, финансирующей научные достижения. ERC выделяет пять различных типов грантов в зависимости от стадии карьеры ученых. Грант, полученный Интой Мириней, относится к категории Consolidator Grant, предназначенной для опытных ученых с 7–12 годами работы после получения степени доктора.
В этом году на Consolidator Grant было подано 2313 заявок, из них 733 - по социальным и гуманитарным наукам. Только 14,2% заявок были профинансированы.
До сих пор только один ученый в Латвии получил подобный исследовательский грант - в 2013 году ERC Advanced Grant достался Андрису Амбаинису, тенюр-профессору (Tenure Professor — особый статус "пожизненного" профессора, присуждаемый за крупные достижения в научной работе и преподавании) Университета точных наук и технологий LU, за исследования в области алгоритмов квантовых вычислений.
В этом году также ERC Synergy Grant был выделен международной команде ученых, в состав которой входит профессор Нормунд Стивриньш из Латвийского университета.
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