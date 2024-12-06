Как создаются лучшие десерты Limone, Gan Bei и Lage: взгляд Дианы Гобы

С детства мне нравилось сладкое и творчество. Я училась в художественной школе и тратила все накопленные деньги на вкусности. Но соединить эти две страсти мне удалось спустя годы. В университете я изучала графический дизайн, а потом работала по профессии во Флоренции. Для кого-то Италия — мечта, а я так устала от тесных улиц, шума и работы за компьютером. Я решила вернуться в Латвию, и в тот момент не понимала, чем хочу заниматься. Это был сложный период моей жизни, и чтобы не впасть в депрессию, я старалась чем-то занять руки, пыталась рисовать, готовить. И вот решила испечь морковный торт. Впервые я его попробовала в Лондоне и захотела повторить рецепт дома. Это был мой первый торт, и он получился с первого раза. Так всё и началось.