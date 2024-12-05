Видео Даугавпилсские турфирмы игнорируют призывы отказаться от поездок в Беларусь

Даугавпилсские туристические компании включают в свои предложения экскурсию по Минску, поездки на собачьих упряжках или даже отдых в армейском санатории.

Однако руководство туристических компаний, опрошенных Латвийским телевидением (LTV), от интервью уклонилось.

"Цены - это главное. Там все дешевле. Главное, что санатории дешевле. У людей экономическая ситуация не такая стабильная, и они действительно едут за... за здоровьем. (…) Я не хочу давать никаких интервью", - сказала Ольга Богданова, владелица Gertruda tour.

В этом году в Беларуси задержаны 13 жителей Латвии, а с 2022 года - 41. Служба государственной безопасности Латвии (VDD) также призвала туда не ездить, предупреждая о высоких рисках.

Хотя данные пограничной охраны показывают, что количество автобусов, следующих в Беларусь, сократилось, механизмов полного запрета таких поездок нет, поскольку Евросоюз не ограничивает свободу передвижения.

В настоящее время в Латвии действуют 272 лицензированных турагента и 76 операторов. По оценкам Ассоциации латвийских туристических агентов и операторов, их члены составляют около 80% исходящего туристического потока, и среди них нет компаний, организующих поездки в Беларусь.

"Я думаю, что это вопрос национальных интересов. Бизнесмены работают в условиях, каждый по своим этическим стандартам, где они могут работать и видеть эти бизнес-возможности", - сказал Эрикс Лингеберзиньш, председатель правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов.

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