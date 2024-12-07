Россиянка, живущая в США, без билета долетела до Парижа. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы

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Дали не стала отрицать вину — согласно документам суда, она заявила, что "у нее не было билета на самолет и она намеренно избежала контроля Администрации транспортной безопасности (Transport Security Administration, TSA) и сотрудников Delta, чтобы путешествовать, не покупая билет". Она также признала, что знала, что нарушает закон.

Светлана Дали, как выяснили французские власти, — гражданка России. В США у нее есть грин-карта. На ее американских водительских правах указано, что она живет в Филадельфии.

Однако за последний месяц Дали подала две жалобы в два разных федеральных суда, пишет The New York Times, и указала в них разные адреса — один в Филадельфии, а другой в Вашингтоне, округ Колумбия.

В жалобе, которую Дали подала в Пенсильвании меньше чем за неделю до своего безбилетного полета, она утверждает, что в 2014 году некий российский министр продал женщину "в рабство" ее бывшему мужу Махди Дали за 20 тысяч долларов, сообщает The Philadelphia Inquirer. Она также заявила, что так и не получила грин-карту и что ее "отравили" "какие-то военные".