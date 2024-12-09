Представители трасс Озолкалнс и Жагаркалнс рассказали о начале лыжного сезона

На Жагаркалнсе сейчас искусственным снегом покрыто примерно 10% трассы. Представитель SIA Ozolkalna serviss Лига Рокпелне сообщила, что и на Озолкалнсе произведено несколько тестовых запусков снежной пушки.

По словам Рокпелне, для запуска всех снежных пушек температура воздуха должна быть постоянно ниже -4...-5 градусов.

"Была надежда, что мы сможем начать сезон перед Рождеством, но, исходя из прогнозов погоды, есть сомнения в том, что это произойдет. К сожалению, на данный момент точную дату назвать не могу", - сказала Рокпелне.

Представители Жагаркалнса выражают надежду, что новый сезон все же получится начать на Рождество, но и они признают, что это зависит от погоды.

Рокпелне рассказала, что этот сезон рискует начаться относительно поздно, в то время как, например, в прошлом году на Озолкалнсе уже в начале декабря катание на лыжах шло полным ходом.

Как сообщалось, и в нынешнем сезоне на Озолкалнсе и Жагаркалнсе планируется по выходным предлагать посетителям общие билеты на подъемники. Между двумя трассами будет курсировать автобус для лыжников.

Производство искусственного снега в малых объемах начато и на Риекстукалнсе Кекавского края под Балдоне. Представители этой трассы также признали, что на покрытие снегом всех трасс потребовалось бы от четырех до пяти суток с температурой воздуха ниже -3 градусов.

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