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Из-за забастовки пилотов Finnair отменяют сотни рейсов

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Фото статьи
Фото: Mark Bess / Wikimedia Commons

Около 140 рейсов были отменены 9 декабря из-за забастовки пилотов финской национальной авиакомпании Finnair. Протесты продолжатся и впредь.

Протестующие требуют улучшения условий нового коллективного договора, переговоры по которому сейчас ведутся. Однако пока существенного прогресса нет.

Finnair вынуждена отменить около 140 рейсов 9 декабря. Как пишут финские медиа,  авиакомпания обслужит около 15 000 пассажиров, что вдвое меньше, чем в обычный понедельник. Еще около 150 рейсов отменят 13 декабря. 
 

"Очень жаль, что Ассоциация пилотов Финских авиалиний предпочла забастовку переговорам. Это нарушает планы путешествий тысяч наших клиентов в преддверии рождественского сезона. Мы делаем все возможное, чтобы в этой сложной ситуации максимально помочь нашим клиентам и предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров", — заявил операционный директор Finnair Яакко Шильдт, сообщает ERR.

Для пассажиров стараются подобрать альтернативные маршруты.

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