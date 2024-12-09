Из-за забастовки пилотов Finnair отменяют сотни рейсов

Протестующие требуют улучшения условий нового коллективного договора, переговоры по которому сейчас ведутся. Однако пока существенного прогресса нет.



Finnair вынуждена отменить около 140 рейсов 9 декабря. Как пишут финские медиа, авиакомпания обслужит около 15 000 пассажиров, что вдвое меньше, чем в обычный понедельник. Еще около 150 рейсов отменят 13 декабря.



"Очень жаль, что Ассоциация пилотов Финских авиалиний предпочла забастовку переговорам. Это нарушает планы путешествий тысяч наших клиентов в преддверии рождественского сезона. Мы делаем все возможное, чтобы в этой сложной ситуации максимально помочь нашим клиентам и предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров", — заявил операционный директор Finnair Яакко Шильдт, сообщает ERR.



Для пассажиров стараются подобрать альтернативные маршруты.

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