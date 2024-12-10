Даугавпилсское общество пенсионеров, которое финансово поддержал Сейм, хорошо известно VDD

Общество Krona известно VDD в связи с поддержкой ее представителями общества "Латвийская русская община" и участием ее представителей в мероприятиях организаций российских "соотечественников".

Более подробных комментариев VDD пока не предоставляет.

По информации Firmas.lv, в Krona входят девять пенсионеров, родившихся с 1933 по 1958 год - Валентина Пурвинска, Галина Яременко, Нина Карзалова, Эмилия Вейшнаровича, Маргарита Микуленок, Нина Пуйшо, Вера Смертнева, Галина Берната и Галина Цилинска.

В свою очередь в "Латвийской русской общине" работают Вячеслав Алтухов, Элизабете Кривцова, Роман Милославский, Олег Сысолятин, Нина Герасимова, Дмитрий Рыбников, Наталья Чехова, Валерий Орлов, Виктор Гущин, Снежана Зеновьева.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в своих ежегодных отчетах Служба государственной безопасности ранее называла Кривцову одной из сторонниц российской политики. В числе таких сторонников назывались также Александр Гапоненко и теперь уже бывший евродепутат Татьяна Жданок.

Как уже сообщалось, в прошлую пятницу депутаты Сейма поддержали предложение партии "Стабильности!" о выделении в бюджете следующего года 52 400 евро даугавпилсскому обществу пенсионеров Krona.

В предложении партии говорится, что финансирование необходимо для приобретения оборудования и инвентаря, необходимых для деятельности ассоциации и для представления интересов пожилых людей, в том числе для организации информационно-просветительских мероприятий в Латгальском регионе.

Против выделения средств выступило Национальное объединение. Его представитель Унис Митревич призвал не поддерживать общество пенсионеров, так как можно найти фотографии, на которых его члены видны в форме российской армии у памятника.

Депутат Нацобъединения Артур Бутанс с трибуны Сейма сообщил, что таким образом поддерживаются "отмечающие 9 мая".

Кроме того сообщалось, что большинство депутатов Сейма поддержало несколько предложений оппозиции.

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