Получившее финансовую поддержку Сейма даугавпилсское общество пенсионеров Krona известно Службе государственной безопасности (VDD), кроме того, представители общества принимали участие в мероприятиях, организованных российскими организациями "соотечественников", сообщает агентство LETA.
Даугавпилсское общество пенсионеров, которое финансово поддержал Сейм, хорошо известно VDD
Общество Krona известно VDD в связи с поддержкой ее представителями общества "Латвийская русская община" и участием ее представителей в мероприятиях организаций российских "соотечественников".
Более подробных комментариев VDD пока не предоставляет.
По информации Firmas.lv, в Krona входят девять пенсионеров, родившихся с 1933 по 1958 год - Валентина Пурвинска, Галина Яременко, Нина Карзалова, Эмилия Вейшнаровича, Маргарита Микуленок, Нина Пуйшо, Вера Смертнева, Галина Берната и Галина Цилинска.
В свою очередь в "Латвийской русской общине" работают Вячеслав Алтухов, Элизабете Кривцова, Роман Милославский, Олег Сысолятин, Нина Герасимова, Дмитрий Рыбников, Наталья Чехова, Валерий Орлов, Виктор Гущин, Снежана Зеновьева.
Архив агентства LETA свидетельствует, что в своих ежегодных отчетах Служба государственной безопасности ранее называла Кривцову одной из сторонниц российской политики. В числе таких сторонников назывались также Александр Гапоненко и теперь уже бывший евродепутат Татьяна Жданок.
Как уже сообщалось, в прошлую пятницу депутаты Сейма поддержали предложение партии "Стабильности!" о выделении в бюджете следующего года 52 400 евро даугавпилсскому обществу пенсионеров Krona.
В предложении партии говорится, что финансирование необходимо для приобретения оборудования и инвентаря, необходимых для деятельности ассоциации и для представления интересов пожилых людей, в том числе для организации информационно-просветительских мероприятий в Латгальском регионе.
Против выделения средств выступило Национальное объединение. Его представитель Унис Митревич призвал не поддерживать общество пенсионеров, так как можно найти фотографии, на которых его члены видны в форме российской армии у памятника.
Депутат Нацобъединения Артур Бутанс с трибуны Сейма сообщил, что таким образом поддерживаются "отмечающие 9 мая".
Кроме того сообщалось, что большинство депутатов Сейма поддержало несколько предложений оппозиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!