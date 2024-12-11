Два источника агентства утверждают, что побег Асада был организован сотрудниками российской разведки.

В ночь на 8 декабря сотрудники российской разведки вывезли свергнутого диктатора из Дамаска за несколько часов до того, как повстанцы вошли в город.

Они сопровождали Асада на российскую авиабазу в Сирии. Один источник сообщает, что транспондер самолета был отключен, поэтому его невозможно было отследить.

Также источник, близкий к Кремлю, заявил, что российский диктатор Владимир Путин потребовал объяснений, почему российские силовики ранее не заметили растущую угрозу режиму Асада.

Издание пишет, что первоначально дислоцированные в Сирии российские солдаты атаковали вооруженные повстанческие группировки и пытались укрепить силы режима Асада.

Однако, учитывая пассивность сирийских правительственных сил и быстрое приближение повстанцев к Дамаску, Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, сообщил один из источников.

Диктатор Путин лично принял решение предоставить убежище Асаду, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать, где именно находится Асад, но заявил, что Путин не планирует встречаться с ним.

Российские пропагандистские СМИ сообщили 8 августа, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву и получили в России убежище.

В тот день группировки сирийских повстанцев захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.

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