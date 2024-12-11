Российские власти убедили свергнутого сирийского диктатора Башара Асада в том, что он проиграет гражданскую войну повстанцам во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", и предложили ему эвакуироваться в Россию, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
СМИ рассказали, как Асад бежал в Россию
Два источника агентства утверждают, что побег Асада был организован сотрудниками российской разведки.
В ночь на 8 декабря сотрудники российской разведки вывезли свергнутого диктатора из Дамаска за несколько часов до того, как повстанцы вошли в город.
Они сопровождали Асада на российскую авиабазу в Сирии. Один источник сообщает, что транспондер самолета был отключен, поэтому его невозможно было отследить.
Также источник, близкий к Кремлю, заявил, что российский диктатор Владимир Путин потребовал объяснений, почему российские силовики ранее не заметили растущую угрозу режиму Асада.
Издание пишет, что первоначально дислоцированные в Сирии российские солдаты атаковали вооруженные повстанческие группировки и пытались укрепить силы режима Асада.
Однако, учитывая пассивность сирийских правительственных сил и быстрое приближение повстанцев к Дамаску, Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, сообщил один из источников.
Диктатор Путин лично принял решение предоставить убежище Асаду, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он не стал комментировать, где именно находится Асад, но заявил, что Путин не планирует встречаться с ним.
Российские пропагандистские СМИ сообщили 8 августа, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву и получили в России убежище.
В тот день группировки сирийских повстанцев захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.
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