Сейм поддержал поправки о повышении точности учета воды

Как указывает Министерство климата и энергетики, изменения необходимы, поскольку Центр защиты прав потребителей обнаружил, что большое количество счетчиков воды неточны.

В исследовании центра делается вывод, что неточность зачастую связана с твердыми частицами в воде и что проблема может быть решена установкой фильтра. Предыдущий опрос показал, что 34% самоуправлений и 46% поставщиков услуг считают неточность счетчиков воды серьезной проблемой.

Установка фильтров для воды позволит снизить погрешность водомеров, считают в министерстве. Затраты на установку должны будут взять на себя жильцы дома, но это обеспечит более точный учет потребления воды.

В свою очередь, поставщик услуг может потребовать установки фильтра, если это технически и экономически оправданно, говорится в поправках.

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