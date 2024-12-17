22 февраля 2024 года Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет один из крупнейших турниров в мире профессионального бокса. Организатором выступает Турки Аль аш-Шейх в рамках известного проекта Riyadh Season, который зарекомендовал себя как создатель масштабных спортивных и культурных мероприятий.
Место и организаторы
Турнир обещает стать знаковым событием, объединив чемпионов и претендентов мирового уровня. Вечер включает не только боксерские поединки, но и яркую шоу-программу с выступлениями знаменитостей, что станет дополнительным поводом для зрителей со всего мира обратить внимание на это событие. Следите за всеми новостями о турнире на сайте Спорт Пульс и будьте в центре спортивных событий.
Главное событие: реванш в полутяжёлом вес
Кульминацией вечера станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) в полутяжёлом весе. Их первая встреча завершилась победой Бетербиева по очкам. Теперь на кону звание абсолютного чемпиона мира, что добавляет накал и интригу.
Соглавное событие: битва тяжеловесов
Бой в супертяжёлом весе между Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) станет вторым ключевым поединком вечера. Для Дюбуа это возможность закрепиться в элите супертяжёлого дивизиона, а для Паркера — шанс вернуться в борьбу за главные титулы.
Чемпионские бои в лёгком и среднем весах
- Лёгкий вес: Чемпион WBC Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) сразится с перспективным Флойдом Скофилдом (18-0, 12 КО). Это испытание для молодого бойца, который впервые выступит на таком уровне.
- Средний вес: Чемпион WBC Карлос Адамес (24-1, 18 КО) встретится с обязательным претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО).
Поединки за временные чемпионские титулы
- Первый средний вес (до 69,9 кг): Вёрджил Ортис (22-0, 21 КО) встретится с Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО).
- Супертяжёлый вес (+90,7 кг): Чжан Чжилеи (27-2-1, 22 КО) будет противостоять Агиту Кабайелу (25-0, 17 КО).
- Полутяжёлый вес (до 79,4 кг): Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) встретится с Каллумом Смитом (30-2, 22 КО).
Заключение
Саудовская Аравия укрепляет свою репутацию центра мировых спортивных событий. Турнир в Эр-Рияде с участием звёздных боксёров, таких как Бетербиев, Бивол и Стивенсон, станет настоящим праздником бокса. Яркое сочетание спорта и зрелищных шоу привлечёт не только профессионалов индустрии, но и любителей качественных спортивных мероприятий. Тысячи зрителей на арене и миллионы у экранов станут свидетелями грандиозного вечера, который надолго останется в памяти поклонников спорта