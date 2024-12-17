Место и организаторы

Турнир обещает стать знаковым событием, объединив чемпионов и претендентов мирового уровня. Вечер включает не только боксерские поединки, но и яркую шоу-программу с выступлениями знаменитостей, что станет дополнительным поводом для зрителей со всего мира обратить внимание на это событие. Следите за всеми новостями о турнире на сайте Спорт Пульс и будьте в центре спортивных событий.

Главное событие: реванш в полутяжёлом вес

Кульминацией вечера станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) в полутяжёлом весе. Их первая встреча завершилась победой Бетербиева по очкам. Теперь на кону звание абсолютного чемпиона мира, что добавляет накал и интригу.

Соглавное событие: битва тяжеловесов

Бой в супертяжёлом весе между Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) станет вторым ключевым поединком вечера. Для Дюбуа это возможность закрепиться в элите супертяжёлого дивизиона, а для Паркера — шанс вернуться в борьбу за главные титулы.

Чемпионские бои в лёгком и среднем весах