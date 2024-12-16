Зоологи рассказали, как уберечь елку от пушистых лап

Говоря о различных средствах для отпугивания кошек, Яна Кузьмина признается, что еще не встречала такого запаха, который стал бы преградой для любознательной кошки. "Вы, конечно, можете попробовать различные цитрусовые ароматы, но это вряд ли поможет", - считает владелица питомника Safinland.

Туровский в этом вопросе настроен более категорично: "Не думаю, что стоит прибегать к такого рода вещам. Это испортит праздник и вам, и кошке".

Воспитание и порода

Если с самого детства котенок будет каждый год видеть елку, то, скорее всего, он будет к ней равнодушен.

"У меня питомник шотландских кошек, и эта порода сама по себе уравновешенная по темпераменту. Поэтому я спокойно могу установить дома елку без каких-либо дополнительных махинаций. Да, кто-то из кошек может пару раз подойти и поиграть с каким-нибудь шариком, но на этом, в принципе, все", - объясняет Кузьмина.

Однако заводчица отмечает, что есть более активные и прыгучие породы. В таком случае все попытки приучить кошку к елке потерпят стопроцентное фиаско.

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