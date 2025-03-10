Какие товары подорожали сильнее всего? Последние данные об инфляции

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+20,5%). Также подорожали молочные продукты (+14%), в том числе сливочное масло (+29,2%), молоко (+12,2%), сыр и творог (+6,1%). Выросли цены на шоколад (+19,5%), мясо птицы (+7,4%), кондитерские изделия (+4,3%), растительное масло (+18,5%), хлеб (+2,2%), оливковое масло (+18,1%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+10,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,8%), фруктовые и овощные соки (+8,3%), свежие овощи (+2%). Дешевле стали сахар (-24,1%), мука и зерновые продукты (-4,4%), свежая и охлажденная рыба (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 8,4%, в том числе табачные изделия подорожали на 17,8%, а алкогольные напитки - на 3,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 1,5%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+11,8%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+8,3%), по содержанию и ремонту жилья (+10,4%), аренда (+6,8%), вывоз мусора (+10,4%), водоснабжение (+5,6%), баллонный газ (+11,8%) и услуги канализации (+6%). С другой стороны, подешевели отопление (-9,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-5,9%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,4%.

В группе товаров и услуг связи цены выросли в среднем на 4,7%. Подорожали комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи и интернет.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,5%, при этом подорожали услуги по организации досуга и спорта, газеты и журналы, комплексные услуги отдыха, цветы, подписка на телевидение.

В группе разных товаров и услуг цены за год выросли на 3,4%. Основными факторами роста цен в этой группе стали повышение платы за проживание в пансионатах, рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты, оформление удостоверяющих личность документов, услуги по уходу за детьми. Дешевле стало автострахование.

В других группах наиболее значительно за год выросли цены на услуги общественного питания, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, дошкольное образование, чистящие средства и средства по уходу за домом. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки, топливо (-1,1%), подержанные автомобили.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!