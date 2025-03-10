Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце февраля этого года составил 5,7% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
Новые данные о рынке труда в Латвии: где больше всего безработных?
В конце февраля 2025 года в NVA было зарегистрировано 49 889 безработных, что на 1062 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 48 827 безработных.
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля по-прежнему был в Рижском регионе - 4,1% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце 2024 года, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе - 11% (+0,3 процентного пункта).
В Видземе и Курземе уровень зарегистрированной безработицы в феврале вырос на 0,1 процентного пункта, составив в конце месяца 5,8% и 6,1% соответственно.
В Земгале уровень зарегистрированной безработицы не изменился и составил в конце месяца 5,7%.
В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от экономически активного населения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!