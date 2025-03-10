Новые данные о рынке труда в Латвии: где больше всего безработных?

В конце февраля 2025 года в NVA было зарегистрировано 49 889 безработных, что на 1062 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 48 827 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля по-прежнему был в Рижском регионе - 4,1% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце 2024 года, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в Латгальском регионе - 11% (+0,3 процентного пункта).

В Видземе и Курземе уровень зарегистрированной безработицы в феврале вырос на 0,1 процентного пункта, составив в конце месяца 5,8% и 6,1% соответственно.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы не изменился и составил в конце месяца 5,7%.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от экономически активного населения.

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