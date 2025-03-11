На реконструкцию McDonald's на улице Меркеля потрачено более 500 000 евро

Во вторник ресторан на улице Меркеля вновь открыл свои двери для посетителей. После реконструкции в заведении доступно 112 посадочных мест, а кухня оборудована четырьмя линиями для приготовления блюд.

С открытием обновленного ресторана и увеличением общего числа сотрудников до 60 человек расширился штат McDonald's в Латвии, что позволило создать новые рабочие места.

McDonalds на улице Меркеля после реконструкции Фото: Publicitātes foto

Ресторан McDonald's на улице Меркеля работает с 1998 года.

В настоящее время в Латвии действует 14 ресторанов сети, из них 13 расположены в Риге и один - в Елгаве. В компании работает в общей сложности 900 сотрудников.

Ранее сообщалось, что управляющая компания сети в Латвии SIA Premier Restaurants Latvia в 2023 году достигла оборота в 77,214 миллиона евро, что на 16,7% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 32,1% - до 4,29 миллиона евро.

Компания была зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 4 237 289 евро. Владельцем Premier Restaurants Latvia является зарегистрированная на Мальте компания Premier Capital.

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