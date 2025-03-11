В модернизацию ресторана быстрого питания McDonald's на улице Меркеля в Риге было инвестировано более 500 000 евро, сообщили представители компании агентству LETA.
На реконструкцию McDonald's на улице Меркеля потрачено более 500 000 евро
Во вторник ресторан на улице Меркеля вновь открыл свои двери для посетителей. После реконструкции в заведении доступно 112 посадочных мест, а кухня оборудована четырьмя линиями для приготовления блюд.
С открытием обновленного ресторана и увеличением общего числа сотрудников до 60 человек расширился штат McDonald's в Латвии, что позволило создать новые рабочие места.
Ресторан McDonald's на улице Меркеля работает с 1998 года.
В настоящее время в Латвии действует 14 ресторанов сети, из них 13 расположены в Риге и один - в Елгаве. В компании работает в общей сложности 900 сотрудников.
Ранее сообщалось, что управляющая компания сети в Латвии SIA Premier Restaurants Latvia в 2023 году достигла оборота в 77,214 миллиона евро, что на 16,7% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 32,1% - до 4,29 миллиона евро.
Компания была зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 4 237 289 евро. Владельцем Premier Restaurants Latvia является зарегистрированная на Мальте компания Premier Capital.
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