В следующем году вводится упрощенная уплата PVN для аренды через AirBnb и Booking

Это облегчит порядок уплаты налога на добавленную стоимость (PVN), который сейчас составляет 12% для аренды жилья.

Нововведение касается мелких предпринимателей, сдающих жилье гражданам ЕС и третьих стран.

Как пояснила представитель Минфина Сандра Бормейстере, новые правила позволят не регистрироваться в общем регистре PVN, если оборот не превышает 50 тысяч евро в год.

"В результате те налогоплательщики, которые зарегистрируются в особом порядке, получат номер с особым знаком, который будет использоваться только для уплаты НДС за эти услуги или за покупку товаров на территории Евросоюза",- рассказал она.

Тем кто зарегистрировался, также не потребуется подавать декларацию по PVN за за период таксации. Однако зарегистрироваться в особом порядке можно будет только с 1 июля. До этого времени предприниматели вынуждены ждать, что вызывает вопросы.

"Единственный вопрос - что будет до первого июля, так как многие закрыли свои предложения в ожидании решения. Конечно, зимой это не страшно - но зима заканчивается около марта, апреля, и тогда они уже получают резервации на следующий сезон", - отметила глава Ассоциации сельского туризма Аснате Зиемеле.

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