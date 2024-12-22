Компания российского олигарха Фридмана просит Министерство экономики помочь с выплатами

"Могу подтвердить, что мы предоставили разрешения на оплату счетов за управление недвижимостью, счетов за охрану, а также применили конкретные другие исключения. И не только для компании Seagull Investments, но на самом деле и для других, кто обращается к нам с запросами о разрешении. Могу сказать, что на данный момент в течение года мы предоставили 112 различных разрешений на применение исключений из санкций. В 14 случаях мы четко отказали в применении исключений по санкциям. Но это не включает те случаи, когда мы сразу говорим, что обращаться даже не стоит, так как очевидно, что разрешение получить невозможно".