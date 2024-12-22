В Латвии в настоящее время заморожены активы 147 лиц, попавших под санкции, на сумму 350 миллионов евро. Из них 102 объекта - это недвижимость, принадлежащая частным лицам. Если Дом Москвы можно было конфисковать, поскольку он принадлежал российскому государству, то с другой собственностью нельзя обращаться таким же образом.
Компания российского олигарха Фридмана просит Министерство экономики помочь с выплатами
Компания, принадлежащая одному из самых известных российских олигархов Михаилу Фридману, обратилась за помощью к Министерству экономики и правительству по вопросу управления элитной недвижимостью в Юрмале, сообщает программа Nekā personīga.
Элитный объект недвижимости в Юрмале, принадлежащий попавшему под санкции российскому олигарху Михаилу Фридману, погружается в темноту. В октябре его представители направили письмо в Министерство экономики, пожаловавшись, что из-за санкций банки не позволяют оплачивать коммунальные счета.
Крупнейший владелец здания - латвийская компания Seagull Investments, принадлежащая Фридману через кипрскую фирму Viviga Limited.
В 2014 году компания приобрела бывшее здание санатория, превратившееся в развалины. Теперь в здании обустроены 17 квартир, SPA-зона с бассейном и двумя саунами, массажный кабинет, тренажерный зал и зона отдыха.
Три квартиры уже проданы: самая большая - самому Фридману, две другие - латвийскому фармацевтическому предпринимателю Андрею Лейбовичу и компании Jūrmalas priedes, принадлежащей бизнесмену в сфере микрокредитования Вениамину Гуревичу. Здание введено в эксплуатацию, но остальные квартиры остаются непроданными из-за санкций против Фридмана, а недвижимость заморожена.
Фридман считается одним из олигархов, приближенных к диктатору Владимиру Путину. Вместе с бизнес-партнером Петром Авеном ему принадлежит множество активов в России, крупнейший из которых - "Альфа-Банк". После вторжения России в Украину Фридман нашел убежище в Великобритании, затем в Израиле, но, согласно сообщениям СМИ, недавно вернулся в Москву.
В здании в Юрмале отключено электричество и отопление, и объект может прийти в негодность. Поэтому компания обратилась в Министерство экономики с просьбой о помощи. Канцелярия министра, в свою очередь, обратилась к Банку Латвии и Службе финансовой разведки с просьбой разрешить ситуацию.
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"До меня этот вопрос не доходил", - прокомментировал министр.
Санкции предполагают, что Фридман не может получать доходы от своей собственности, например, продавая, сдавая в аренду или закладывая ее. Однако замороженные активы можно поддерживать в надлежащем состоянии.
Паулис Ильенковс, заместитель руководителя Службы финансовой разведки:
"Могу подтвердить, что мы предоставили разрешения на оплату счетов за управление недвижимостью, счетов за охрану, а также применили конкретные другие исключения. И не только для компании Seagull Investments, но на самом деле и для других, кто обращается к нам с запросами о разрешении. Могу сказать, что на данный момент в течение года мы предоставили 112 различных разрешений на применение исключений из санкций. В 14 случаях мы четко отказали в применении исключений по санкциям. Но это не включает те случаи, когда мы сразу говорим, что обращаться даже не стоит, так как очевидно, что разрешение получить невозможно".
Компания Seagull Investments получила разрешение от Службы финансовой разведки на оплату расходов по содержанию собственности в Юрмале. Rietumu banka, где открыт счет компании, выполняет платежи, но банки-получатели, в которых есть счета у компаний по управлению отходами, охранных фирм, поставщиков газа, воды и электричества, отказываются их принимать.
Паулис Ильенковс, заместитель руководителя Службы финансовой разведки:
"Наше разрешение на выполнение определенных действий, которые запрещены, не обязывает и не может обязать ни один банк их выполнять. В таких сделках могут участвовать два банка, и один может считать, что сделка абсолютно допустима, соответствует их склонности к рискам, например. Другой банк может считать иначе".
Фридман попал не только под европейские, но и под американские санкции. Латвийские власти могут делать исключения из европейских санкций и разрешать индивидуальные выплаты, но Служба финансовой разведки не имеет таких полномочий в отношении американских санкций. Поэтому банки опасаются, что против них будут направлены вторичные санкции. Тем более что компании Фридмана имели дело с российской армией.
Паулис Ильенковс, заместитель руководителя Службы финансовой разведки:
"В прошлом году президент США издал специальный указ о том, что если финансовые учреждения в любой точке мира в любой валюте совершают серьезные операции, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу, специально упомянув другой указ президента США, который ввел санкции против некоторых российских лиц, включая Михаила Фридмана, то эти банки рискуют попасть под вторичные санкции".
Предполагается, что латвийская сторона обратилась к американским партнерам с просьбой выдать "письмо о комфортности", которое заверило бы банки, что за такие переводы они не подвергнутся санкциям.
Теоретически существуют механизмы, с помощью которых компании, принадлежащие лицам под санкциями, могут продолжать работать. Они должны доказать, что нежелательное лицо отстранено и не участвует в принятии решений. Однако такой "защитный барьер" в Латвии пока ни в одном случае не был утвержден. Для Seagull Investments это затруднено еще и тем, что Фридман является единственным владельцем.
Янис Цимдиньш, член правления Seagull Investments:
"Очень хотелось бы, чтобы наконец государство и ответственные учреждения приняли не временные решения о приостановке всей деятельности, что приводит имущество к грани разрушения и потере его стоимости, а сказали окончательное слово - как действовать дальше, какая юрисдикция могла бы позволить вести хозяйственную деятельность, но не позволяла бы в соответствии с установленными Латвией и Европейским союзом санкциями распоряжаться средствами этих компаний лицам, находящимся под санкциями".
Представитель компании признает, что Фридман когда-то намеревался лично отдыхать в доме в Юрмале, но сейчас никакого общения с олигархом не происходит.
Этой весной Фридман вместе со своим бизнес-партнером Петром Авеном в Европейском суде добились отмены первоначальных санкций Европейского союза в их адрес. Однако в силе остаются другие санкции против него, поэтому его активы все еще заморожены. По этому поводу Фридман подал в суд на Люксембург, требуя компенсацию в размере 14,5 миллиарда евро.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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