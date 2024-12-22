Планируется выставить на аукцион квартиру совладельца обанкротившегося Baltic International Bank Валерия Белоконя в Межапарке и доли в нежилом помещении, говорится в объявлении присяжного судебного исполнителя Сандры Рунделе, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Квартира совладельца неплатежеспособного Baltic International Bank продается с аукциона
Имущество продается как единый лот: квартира на улице Мирдзас Кемпес общей площадью 121,1 кв. м с принадлежащими ей 1211/46347 долями в общем имуществе, а также 1/28 доли в нежилом помещении.
Начальная цена аукциона составляет 140 250 евро.
На имущество наложены две ипотеки: на сумму 568 047,14 евро и 957 172,59 евро. Обе ипотеки принадлежат Baltic International Bank.
На имущество наложены ограничения, запрещающие его отчуждение, дарение, раздел или обременение без письменного согласия Baltic International Bank.
Согласно Гражданскому процессуальному закону, Baltic International Bank имеет право отказаться от принятия высшей предложенной цены, уведомив об этом судебного исполнителя в течение пяти рабочих дней после окончания аукциона. Если банк не заявит об отказе в установленный срок, это будет считаться согласием с предложенной ценой.
После аукциона Белоконь теряет все права на данное имущество.
Аукцион начался 13 декабря и завершится 13 января в 13:00.
Ранее сообщалось, что Экономический суд в конце марта 2023 года удовлетворил заявление Latvijas Banka о ликвидации Baltic International Bank. Банк был признан подлежащим ликвидации с 24 марта 2023 года, а ликвидатором назначен адвокат Олаф Церс.
Позже, решением Экономического суда от 24 января 2024 года, Baltic International Bank был объявлен неплатежеспособным. Администратором неплатежеспособности назначена Линда Сниега-Свилане.
Комиссию по рынку финансов и капитала (FKTK), которая с 2023 года присоединена к Latvijas Banka, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, оказавшимся или, вероятно, окажущимся в финансовых трудностях, и решила не проводить его санацию.
По словам FKTK, стратегия деятельности банка не соответствовала его возможностям и не была реалистичной, из-за чего банк долгое время не обеспечивал прибыльную бизнес-модель.
Также были выявлены серьезные недостатки внутреннего управления, включая нарушения в сфере предотвращения легализации преступных средств и финансирования терроризма.
В 2022 году Baltic International Bank, по неаудированным данным, понес убытки в размере 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.
Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).
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