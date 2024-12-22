Квартира совладельца неплатежеспособного Baltic International Bank продается с аукциона

Позже, решением Экономического суда от 24 января 2024 года, Baltic International Bank был объявлен неплатежеспособным. Администратором неплатежеспособности назначена Линда Сниега-Свилане.

Комиссию по рынку финансов и капитала (FKTK), которая с 2023 года присоединена к Latvijas Banka, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, оказавшимся или, вероятно, окажущимся в финансовых трудностях, и решила не проводить его санацию.

По словам FKTK, стратегия деятельности банка не соответствовала его возможностям и не была реалистичной, из-за чего банк долгое время не обеспечивал прибыльную бизнес-модель.

Также были выявлены серьезные недостатки внутреннего управления, включая нарушения в сфере предотвращения легализации преступных средств и финансирования терроризма.

В 2022 году Baltic International Bank, по неаудированным данным, понес убытки в размере 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.

Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).

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