Должно ли государство гарантировать, что человек будет извещен о начатом против него процессе взыскания долга или даже об аукционе по продаже его имущества? Такой вопрос задает астроном Карлис Берзиньш, в отношении которого, по его словам, взыскание долга началось заочно, без его ведома. Другие жители также выражали обеспокоенность тем, что из-за сравнительно небольших штрафов у них блокировались все банковские счета, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Судебные исполнители замораживают счета без ведома должников
Судебный исполнитель блокирует банковские счета из-за штрафов, о которых люди даже не подозревают. Должно ли государство гарантировать, что человек действительно узнает о начатом против него процессе взыскания долга?
Карлис Берзиньш - астроном, живущий в Риге, где он создал единственный в Латвии музей метеоритов. Он рассказывает, что в этом году мог все потерять.
"Вдруг я увидел сообщение о том, что имущество арестовано. Причем этот факт имел место на месяц раньше, и я об этом ничего не знал. А предыдущее судебное разбирательство состоялось еще за несколько месяцев до этого", - рассказал Берзиньш.
Он узнал об этом только в конце октября. Разбираясь в ситуации, Карлис выяснил, что процесс взыскания начался из-за событий, произошедших пять лет назад. Тогда из-за болезни он был вынужден прервать обучение в докторантуре Венспилсского университета, и согласно договору университет потребовал вернуть выплаченную стипендию.
Общая сумма оказалась значительной - чтобы арестованное имущество не было выставлено на аукцион, вместе с затратами на взыскание долга в течение недели необходимо было вернуть почти 21 тысячу евро.
"Ситуация была такой, что меня поставили перед фактом: в течение недели нужно было сделать этот платеж. Времени на обжалование не оставалось, и параллельно должна была начаться продажа дома на аукционе. Единственного дома, где я живу с семьей и детьми. Все это происходило заочно. Я спокойно жил и даже не знал об этом", - поделился Берзиньш.
В университете утверждают, что он не мог не знать о том, что деньги будут требовать назад. Однако Берзиньш выражает недовольство тем, что государство не удостоверяется, что такие важные письма, как судебные уведомления или сообщения о взыскании долга, действительно доходят до адресата.
"Например, ликвидация предприятия, суд или что-то подобное. В таких случаях у государства должна быть обязанность убедиться, что информация дошла. Я не получил никакого уведомления на электронную почту, и как мне было узнать об этом или реагировать?" - спрашивает Берзиньш.
"Мы не можем комментировать каждый индивидуальный случай, но как учреждение и суд мы обязаны осуществлять коммуникацию в установленном законом порядке. Конечно, сейчас проблема с неполученными уведомлениями на адрес электронной почты стала более острой, но в любом случае взаимодействие происходит по закону", - пояснила председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.
Однако критика существующего порядка информирования о взысканиях звучит и от других людей. В социальной сети X многие жители делятся своим опытом, когда из-за неоплаченной парковки, пропуска в Юрмалу или другого административного штрафа их счета блокировались, хотя они даже не знали о нарушении.
"Да, закон не обязывает удостовериться, получил ли человек заказное письмо или сообщение на электронную почту. Но важно помнить, что мы все полагаемся на то, что почтальон сделал свою работу, принес письмо и попытался его вручить. В случае с электронной почтой мы рассчитываем, что сработает уведомление, если оно активировано", - объясняет Крука.
Тем временем в Министерстве юстиции призывают судебных исполнителей учитывать соразмерность своих действий.
"Присяжный судебный исполнитель должен учитывать обстоятельства конкретного исполнительного дела, включая вид и размер долга. Цель принудительного процесса -обеспечить быстрое взыскание долга, и обязанность присяжного судебного исполнителя как должностного лица заключается в том, чтобы вмешательство государства для достижения этой цели было соразмерным", - отметили в Министерстве юстиции.
Тем временем в Совете присяжных судебных исполнителей обращают внимание на то, что если решение было принято без ведома человека, то в законе предусмотрена процедура, позволяющая восстановить сроки подачи апелляции и выразить свои возражения. Одновременно совет призывает не забывать про свою электронную почту и так же, как почтовый ящик дома, регулярно проверять и ее.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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