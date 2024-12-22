Видео Судебные исполнители замораживают счета без ведома должников

"Ситуация была такой, что меня поставили перед фактом: в течение недели нужно было сделать этот платеж. Времени на обжалование не оставалось, и параллельно должна была начаться продажа дома на аукционе. Единственного дома, где я живу с семьей и детьми. Все это происходило заочно. Я спокойно жил и даже не знал об этом", - поделился Берзиньш.

В университете утверждают, что он не мог не знать о том, что деньги будут требовать назад. Однако Берзиньш выражает недовольство тем, что государство не удостоверяется, что такие важные письма, как судебные уведомления или сообщения о взыскании долга, действительно доходят до адресата.

"Например, ликвидация предприятия, суд или что-то подобное. В таких случаях у государства должна быть обязанность убедиться, что информация дошла. Я не получил никакого уведомления на электронную почту, и как мне было узнать об этом или реагировать?" - спрашивает Берзиньш.

"Мы не можем комментировать каждый индивидуальный случай, но как учреждение и суд мы обязаны осуществлять коммуникацию в установленном законом порядке. Конечно, сейчас проблема с неполученными уведомлениями на адрес электронной почты стала более острой, но в любом случае взаимодействие происходит по закону", - пояснила председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.