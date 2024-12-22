Видео Рижский порт увольняет часть сотрудников портовой полиции и продает офисное здание

Сандис Штейнс, председатель правления Рижского свободного порта:

"Наступило новое время, и больше нет такой необходимости. Предприниматели, которым это будет нужно, смогут решать со своей стороны. Это можно заменить также аутсорсинговыми услугами, если это потребуется в какой-то момент".

Когда была создана портовая полиция, утверждалось, что охрану девяти ворот порта нельзя доверить частным структурам из-за закона. С будущего года услуги охраны на этих объектах будут обеспечивать сами стивидорные компании.

Янис Касалис из Латвийской ассоциации стивидорных компаний заявил программе Nekā personīga, что для предпринимателей расходы существенно не вырастут, так как и раньше компании частично оплачивали порту эти услуги.

Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):

"Мы предъявляем высокие требования к предпринимателям, чтобы они каким-то образом трансформировались. Но справедливости ради в данном случае порт должен показать, что он готов к переменам. Мы видим, что у порта есть свои ресурсы. От таких предметов роскоши в данный момент надо отказаться. Например, от центрального здания. Они должны перейти в другие помещения. Им необязательно держать эксклюзивные помещения в центре".

Управление Рижского свободного порта продает на электронном аукционе офисное здание в парке Кронвалда. Его стартовая цена составляет почти четыре с половиной миллиона (4 479 000 евро).

Электронный аукцион с повышающимся шагом продлится месяц и завершится 13 января следующего года.

Ансис Зелтиньш, руководитель Рижского свободного порта:

"В этом смысле никакой спешки нет, но мы должны пройти этот путь, чтобы понять, каков рынок и каков интерес".

Право первоочередной покупки здания порта принадлежит Рижской думе. В беседе с Nekā personīga в муниципалитете сообщили, что по этому вопросу пока никакого решения не принято.

Однако покупатель не сможет использовать здание порта для любых целей. Оно находится в зоне общественной застройки, где собственность может использоваться только для общественных целей.

Видео: Сюжет программы Nekā personīga

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