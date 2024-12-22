В полиции Рижского порта сокращают более половины сотрудников. Учитывая изменения в транзитной отрасли и прогнозируемое дальнейшее снижение грузопотока, выставлено на продажу также эксклюзивное офисное здание порта. Однако это не повлияет на безопасность крупнейшего порта Латвии, поскольку у него все равно останутся собственные оперативные подразделения, сообщает программа Nekā personīga.
Видео ⟩ Рижский порт увольняет часть сотрудников портовой полиции и продает офисное здание
Рижскому порту принадлежат обширные территории по обоим берегам Даугавы, которые протянулись на 15 км от Вантового моста до Рижского залива. Для жителей Риги большая часть этих территорий закрыта, и доступ к ним возможен только по специальным пропускам.
Когда в порт начали поступать военные грузы НАТО, появились риски безопасности. До 2011 года охраной Рижского свободного порта занималось подразделение Государственной полиции Apsardze. Порт был недоволен их работой и хотел создать свою собственную полицию. Сейм поддержал эту идею. Тогда звучали подозрения, что такая полиция обойдется порту дорого, а места в ее руководстве займут лица, которые сами принимали это решение.
Валдис Воинс, руководитель Государственной полиции, 7 февраля 2010 года:
"Мы поддерживаем этот вопрос, что можно было бы создать такую структуру с компетенцией муниципальной полиции".
Подозрения подтвердились. Юрис Далбиньш, который в то время возглавлял оборонную комиссию Сейма, позже стал руководителем отдела контроля службы внутренней безопасности полиции порта.
А Валдис Воинс, руководитель Государственной полиции, чье мнение было важным для создания этой структуры, сам занял кресло шефа портовой полиции с гораздо большей зарплатой, чем в Государственной полиции. Его декларация о доходах за прошлый год показывает, что в порту он получал зарплату в размере 6,5 тысячи евро в месяц (6553 евро).
Объем грузопотока через порты снижается последние пять лет, а война в Украине и санкции ускоряют этот процесс. Министр экономики считает, что портовую полицию в управлении Рижского свободного порта необходимо реформировать, чтобы сократить расходы порта. В портовой полиции предусмотрено 115 штатных единиц, из которых две трети должны быть ликвидированы.
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"В результате этой реформы будет сокращено более 70 штатных единиц. Возможно, это незначительно для всей государственной администрации, но существенно для конкретной территории. Это, возможно, неприятный и болезненный вопрос, но без таких болезненных вопросов мы не можем говорить о экономическом росте".
Руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш подчеркивает, что 40 сотрудников портовой полиции останутся для выполнения основных функций, необходимых для обеспечения безопасности. Планируется больше инвестировать в технологии, чтобы усилить оперативное реагирование и управление портом.
Ансис Зелтиньш, руководитель Рижского свободного порта:
"Это не значит, что что-то исчезнет, что контроль будет утерян или что-то будет происходить неконтролируемо. Ничего подобного. Функциональность порта сохраняется. Мы сохраняем тот же режим безопасности, контроля и пропусков. Финансовая выгода, конечно, есть для управления порта. Это не секрет, в круглых цифрах это 2 миллиона евро в год".
По поводу значительного сокращения штата Рижского свободного порта развернулись дебаты в совете порта, в который входят представители четырех министерств. В эту среду, 18 декабря, решение было принято единогласно.
Сандис Штейнс, председатель правления Рижского свободного порта:
"Наступило новое время, и больше нет такой необходимости. Предприниматели, которым это будет нужно, смогут решать со своей стороны. Это можно заменить также аутсорсинговыми услугами, если это потребуется в какой-то момент".
Когда была создана портовая полиция, утверждалось, что охрану девяти ворот порта нельзя доверить частным структурам из-за закона. С будущего года услуги охраны на этих объектах будут обеспечивать сами стивидорные компании.
Янис Касалис из Латвийской ассоциации стивидорных компаний заявил программе Nekā personīga, что для предпринимателей расходы существенно не вырастут, так как и раньше компании частично оплачивали порту эти услуги.
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"Мы предъявляем высокие требования к предпринимателям, чтобы они каким-то образом трансформировались. Но справедливости ради в данном случае порт должен показать, что он готов к переменам. Мы видим, что у порта есть свои ресурсы. От таких предметов роскоши в данный момент надо отказаться. Например, от центрального здания. Они должны перейти в другие помещения. Им необязательно держать эксклюзивные помещения в центре".
Управление Рижского свободного порта продает на электронном аукционе офисное здание в парке Кронвалда. Его стартовая цена составляет почти четыре с половиной миллиона (4 479 000 евро).
Электронный аукцион с повышающимся шагом продлится месяц и завершится 13 января следующего года.
Ансис Зелтиньш, руководитель Рижского свободного порта:
"В этом смысле никакой спешки нет, но мы должны пройти этот путь, чтобы понять, каков рынок и каков интерес".
Право первоочередной покупки здания порта принадлежит Рижской думе. В беседе с Nekā personīga в муниципалитете сообщили, что по этому вопросу пока никакого решения не принято.
Однако покупатель не сможет использовать здание порта для любых целей. Оно находится в зоне общественной застройки, где собственность может использоваться только для общественных целей.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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