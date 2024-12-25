Уже есть планы, куда отправиться и чем заняться на праздничных выходных? Если вдруг хочется увидеть что-то новое, то совсем рядом, в окрестностях Риги, открылся новый природный туристический объект, сообщает портал Lsm.lv.
Карстовую воронку в Саласпилсе сделали туристическим объектом
Этой зимой в большинстве регионов Латвии невозможно насладиться традиционными зимними радостями, такими как катание на лыжах или коньках. Зато можно отправиться в походы и посетить достопримечательности, которые под снегом могли бы остаться незамеченными.
Например, в Саласпилсском крае недавно открылась для посещения карстовая воронка.
Из дефекта сделать эффект! Именно так решила поступить Саласпилсская дума после того, как в 2021 году на краю Зелтинского болота произошел провал земли - карстовая воронка. Она повредила лесную дорогу, проложенную на насыпи бывшей железной дороги. Но в то же время появилась новая достопримечательность, способная привлечь туристов.
"Саласпилсская краевая дума установила информационный стенд о карстовой воронке. Для безопасности место оградили деревянным забором", - рассказывает Яна Дрезиня, организатор туризма Саласпилсского края.
В ближайшем будущем планируется установить дорожные указатели к карстовой воронке от улицы Миера в Саласпилсе, а также привести в порядок подъездные пути.
В долгосрочной перспективе - преобразовать Зелтинское болото вместе с территорией карстовой воронки в природный парк с прогулочными тропами и зонами отдыха.
"Наша цель - сделать это место более доступным для туристов, любителей природы и всех желающих увидеть это природное явление", - добавляет Дрезиня.
Одновременно организаторы туризма в Саласпилсе напоминают посетителям о соблюдении правил безопасности: не пересекать установленные ограждения и не приближаться к воронке на транспортных средствах, так как в окрестностях возможны новые провалы. За последние три года эта воронка значительно увеличилась в размерах - ее диаметр уже превышает четыре метра, а глубина достигает восьми метров.
Карстовые воронки в Латвии - не редкость. Они образуются в результате вымывания пород, например гипсового камня, когда в подземных слоях создаются пустоты, а верхний слой земли проваливается.
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