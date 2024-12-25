Карстовую воронку в Саласпилсе сделали туристическим объектом

Этой зимой в большинстве регионов Латвии невозможно насладиться традиционными зимними радостями, такими как катание на лыжах или коньках. Зато можно отправиться в походы и посетить достопримечательности, которые под снегом могли бы остаться незамеченными.

Например, в Саласпилсском крае недавно открылась для посещения карстовая воронка.

Из дефекта сделать эффект! Именно так решила поступить Саласпилсская дума после того, как в 2021 году на краю Зелтинского болота произошел провал земли - карстовая воронка. Она повредила лесную дорогу, проложенную на насыпи бывшей железной дороги. Но в то же время появилась новая достопримечательность, способная привлечь туристов.

"Саласпилсская краевая дума установила информационный стенд о карстовой воронке. Для безопасности место оградили деревянным забором", - рассказывает Яна Дрезиня, организатор туризма Саласпилсского края.

В ближайшем будущем планируется установить дорожные указатели к карстовой воронке от улицы Миера в Саласпилсе, а также привести в порядок подъездные пути.