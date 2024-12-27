Американская компания Sky Elements попала в книгу рекордов Гиннесса, проведя в небе над Техасом 30-минутное рождественское шоу: дроны "рисовали" праздничные сюжеты.
ВИДЕО ⟩ Дроны "нарисовали" в небе гигантского Санта-Клауса
Американская компания Sky Elements попала в книгу рекордов Гиннесса, проведя в небе над Техасом 30-минутное рождественское шоу: дроны "рисовали" праздничные сюжеты.
Sky Elements устраивает эффектные шоу дронов. Как пишет Interesting Engineering, в рождественском шоу картины в небе над Техасом в течение 30-минут "рисовали" более 5000 дронов, благодаря чему компания попала в книгу рекордов Гиннесса как "Самая длительная анимация, выполненная дронами". Это их 11 рекорд. Отметим, что предыдущий рекорд они установили неделей ранее - тогда в шоу участвовали 2500 аппаратов.
Зрители могли любоваться на представление из автомобилей. Имелись и звуковые эффекты: звуковая дорожка передавалась по радио - надо было настроить автомобильный приемник на указанную FM-частоту.
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