Земессарг Юрис Улманис начал путь на Южный полюс, чтобы собрать пожертвования для Украины

В субботу Улманис отправился к месту старта экспедиции, а 3 января начнет 16-дневный поход на лыжах с 89-й широты до географического Южного полюса в Антарктиде, куда доставит флаги Украины и Латвии.

Please donate 🙏 https://t.co/UnQorLYTv5 🌻💙💛 together with @United24 🌻 Like sunflower seeds that sprout generously, our garden becomes a container of common hope and strength!#SlavaUkraini #Героямслава! 🇺🇦 pic.twitter.com/mgiDR5UjM9 — Juris Ulmanis (@Jurisu) December 26, 2024

Экспедицией в Антарктиду Юрис Улманис намерен привлечь внимание населения планеты к мужеству украинцев и напомнить им о необходимости помогать людям, которые сейчас борются за свою свободу. Сложный поход по ледникам будет символически отражать трудный путь Украины - борьбу с превосходством, мужество, преодоление трудностей, нежелание сдаваться. Таким образом капитан Земессардзе и преподаватель университета напомнит западным людям, живущим в мире, что украинцы сейчас, как никогда, нуждаются в помощи и поддержке.

Каждый сторонник может внести свой вклад, пожертвовав деньги на медицинскую помощь жителям Украины на платформе для сбора средств UNITED2. Платформа UNITED24, возглавляемая президентом Украины Владимиром Зеленским, обеспечивает простой и прозрачный способ сбора пожертвований, гарантируя, что каждый евро пойдет народу Украины и тем, кто нуждается в нем больше всего.

Юрис Улманис активно участвует в жизни Украины с начала войны, с 2016 года он лично доставлял посылки с гуманитарной помощью украинским детям войны и украинским фронтовикам.

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