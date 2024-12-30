В следующем году может продвинуться вопрос о принадлежности Гайзинькалнса. В последнее время требования нынешних владельцев земель Гайзинькалнса стали проще, что может позволить передать эту территорию в собственность государства. Если это удастся реализовать, то на Гайзинькалнсе может появиться инфраструктура, которая сделает посещение самой высокой вершины Латвии удобнее и доступнее для всех, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Станет ли Гайзинькалнс государственной собственностью? Наследники хотят обменять гору на землю в другом месте
Более или менее серьезные переговоры о передаче Гайзинькалнса государству ведутся последние восемь лет, начиная с того момента, когда одна из владелиц земли, Инесе Апеле, заявила о желании подарить вершину горы государству. После ее ухода из жизни наступило затишье, однако этим летом переговоры возобновились.
"Самоуправление получило предложение о передаче вершины Гайзинькалнса в обмен на какую-либо собственность самоуправления. Мы обсудили это с министерством, в данном случае с Министерством земледелия, и пришли к выводу, что обмен может произойти на какой-либо государственный объект, например, на собственность Latvijas valsts meži (LVM). Министерство поддержало эту идею", - поделился Агрис Лунгевич, мэр Мадоны.
"Собственники указали, что не хотят обремененное имущество, так как Гайзинькалнс находится в природоохранной зоне. Они хотят получить землю, пригодную для хозяйственной деятельности", - отметил министр земледелия Арманд Краузе.
Ранее переговоры тормозились как из-за юридических препятствий, так и из-за требований Инесе Апеле.
Она настаивала на том, чтобы на вершине горы были установлены скульптура "Талавского трубача", смотровая башня, солнечные часы и другие объекты, которые обошлись бы государству более чем в восемь миллионов евро.
Кроме того, в то время она была готова подарить только неполный гектар земли на самой вершине.
"На данный момент речь не идет об условиях, что там нужно построить смотровую башню или что-то еще. Здесь речь идет о сделке обмена, при которой собственники получают равноценное имущество. Причем речь идет не только о вершине, а, я бы сказал, о близких к 60 гектарам, включая весь Гайзинькалнс и прилегающие леса. Именно поэтому мы вовлекаем LVM", - сказал Арманд Краузе.
Юридический представитель наследников на момент подготовки сюжета не успел прокомментировать ситуацию, однако министр считает, что именно сделка обмена, которая не потребует ни цента от налогоплательщиков, станет наиболее удачным решением в многолетних переговорах.
"Я считаю, что для нашей страны политически важно, чтобы наша самая высокая точка, Гайзинькалнс, стала государственной собственностью. Было бы неправильно, если бы, как многие земли в районе Мадоны, в частности около Гайзинькалнса, оказались в руках различных российских олигархов. Мне бы очень не хотелось, чтобы Гайзинькалнс стал собственностью какого-то крупного российского бизнесмена", - сказал министр земледелия.
"Сейчас к Гайзинькалнсу не ведет асфальтированная дорога, там нет крупных туристических объектов, но вершина притягивает людей, и каждый день туда приезжают и смотрят. Если бы там была асфальтированная дорога, принадлежащая LVM, если бы там была смотровая башня, я думаю, это стало бы одной из топ-достопримечательностей для туристов в Латвии и за ее пределами", - рассказал Агрис Лунгевич, мэр Мадоны.
В настоящее время сроки переговоров не определены, но как только удастся согласовать обмен земельными участками, приемлемый для обеих сторон, вопрос будет передан на рассмотрение правительства.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!