Видео Станет ли Гайзинькалнс государственной собственностью? Наследники хотят обменять гору на землю в другом месте

Кроме того, в то время она была готова подарить только неполный гектар земли на самой вершине.

"На данный момент речь не идет об условиях, что там нужно построить смотровую башню или что-то еще. Здесь речь идет о сделке обмена, при которой собственники получают равноценное имущество. Причем речь идет не только о вершине, а, я бы сказал, о близких к 60 гектарам, включая весь Гайзинькалнс и прилегающие леса. Именно поэтому мы вовлекаем LVM", - сказал Арманд Краузе.

Юридический представитель наследников на момент подготовки сюжета не успел прокомментировать ситуацию, однако министр считает, что именно сделка обмена, которая не потребует ни цента от налогоплательщиков, станет наиболее удачным решением в многолетних переговорах.

"Я считаю, что для нашей страны политически важно, чтобы наша самая высокая точка, Гайзинькалнс, стала государственной собственностью. Было бы неправильно, если бы, как многие земли в районе Мадоны, в частности около Гайзинькалнса, оказались в руках различных российских олигархов. Мне бы очень не хотелось, чтобы Гайзинькалнс стал собственностью какого-то крупного российского бизнесмена", - сказал министр земледелия.

"Сейчас к Гайзинькалнсу не ведет асфальтированная дорога, там нет крупных туристических объектов, но вершина притягивает людей, и каждый день туда приезжают и смотрят. Если бы там была асфальтированная дорога, принадлежащая LVM, если бы там была смотровая башня, я думаю, это стало бы одной из топ-достопримечательностей для туристов в Латвии и за ее пределами", - рассказал Агрис Лунгевич, мэр Мадоны.

В настоящее время сроки переговоров не определены, но как только удастся согласовать обмен земельными участками, приемлемый для обеих сторон, вопрос будет передан на рассмотрение правительства.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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