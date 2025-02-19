Жители Латвии все чаще замечают, что рыси ведут себя необычно: не прячутся от людей, появляются рядом с человеческим жильем. Читатель RUS TVNET, живущий в поселке в Ропажском крае, недалеко от Риги, тоже встретился с этим хищником.
Видео ⟩ Житель поселка под Ригой встретил рысь недалеко от своего дома
Один раз он увидел рысь вживую во время прогулки по лесу, расположенному рядом с поселком, и снял животное на видео. Второй раз хищник попал на камеру ночного видеонаблюдения, которую мужчина установил в этом же лесу ради интереса, чтобы узнать, какая живность обитает рядом с его домом.
Ранее ведущий научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института леса (Silava) Янис Озолиньш прокомментировал Латвийскому телевидению такое необычное поведение этих лесных животных.
"Это редкое, редкое поведение, конечно, но не невозможное. И я не думаю, что нужно сразу говорить о каких-то значительных изменениях в повадках. Причины этого могут быть самые разные", - сообщил он.
По его словам, возможно, рысь прячет добычу поблизости, а может быть, животное еще молодое и не имело плохого опыта общения с людьми. Возможно также, что рысь нездорова.
"Довольно часто к людям приходят больные, истощенные рыси, детеныши рыси. Было немало случаев, когда рысь приходила и заползала в дровяной сарай или сарай с сеном. Это детеныши рыси, которые, скорее всего, либо заблудились, либо потеряли мать. Если их не спасти, они умрут через несколько дней", - рассказал исследователь.
Вырубка лесов не мешает рысям - наоборот, предоставляет им больше возможностей для охоты. Факт, что в последние годы их все чаще можно увидеть и возле человеческого жилья, исследователи объясняют тем, что это может быть вызвано любопытством. Но специалисты также предупреждают, что рыси могут представлять угрозу для домашних животных.
"Были сообщения о том, что рыси пытались разломать клети с кроликами или даже преуспевали в этом. Наиболее осторожными следует быть владельцам домашних животных, особенно если во дворе свободно гуляют кошки или домашняя птица. Опыт других стран показывает, что и овцеводам нужно быть бдительными", - предупреждает Озолиньш.
Популяция рыси в Латвии стабильна, но отнести это животное к промысловым видам не планируется, так как оно находится в списке особо охраняемых. Хотя точный мониторинг давно не проводился, по оценкам экспертов, в наших лесах обитает от 600 до 900 рысей.
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