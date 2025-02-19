Видео Житель поселка под Ригой встретил рысь недалеко от своего дома

Один раз он увидел рысь вживую во время прогулки по лесу, расположенному рядом с поселком, и снял животное на видео. Второй раз хищник попал на камеру ночного видеонаблюдения, которую мужчина установил в этом же лесу ради интереса, чтобы узнать, какая живность обитает рядом с его домом.

Ранее ведущий научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института леса (Silava) Янис Озолиньш прокомментировал Латвийскому телевидению такое необычное поведение этих лесных животных.

"Это редкое, редкое поведение, конечно, но не невозможное. И я не думаю, что нужно сразу говорить о каких-то значительных изменениях в повадках. Причины этого могут быть самые разные", - сообщил он.

По его словам, возможно, рысь прячет добычу поблизости, а может быть, животное еще молодое и не имело плохого опыта общения с людьми. Возможно также, что рысь нездорова.