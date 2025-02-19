Фото Первый круизный лайнер сезона пришвартовался в Рижском порту

В свою очередь руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш заявил на Латвийском радио в среду, что число пассажиров круизных судов в Рижском порту в этом году может превысить 100 тысяч человек.

"Круизы снова начинают развиваться", - сказал Зелтиньш, напомнив, что в этом году в Рижский порт планируется заход 81 круизного судна, что на 15 судов больше, чем в прошлом году.

Он также отметил, что восемь круизных судов посетят Рижский порт впервые, а несколько кораблей останутся здесь на два дня.

Зелтиньш также отметил, что в настоящее время ведется работа по восстановлению паромного сообщения из Рижского порта. "Это активно обсуждается на политическом уровне, над этим работают и специалисты порта", - сказал он.

По словам Зелтиньша, порт обратился к нескольким паромным операторам по всей Европе. Он отметил, что интерес есть, но это еще не означает, что паромное сообщение начнется в следующем году.

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