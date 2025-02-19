В среду, 19 февраля, в Рижском порту пришвартовался корабль Ambience британской круизной компании Ambassador Cruise Line, открыв тем самым сезон морского круизного туризма этого года, сообщили представители управления Рижского свободного порта.
Фото ⟩ Первый круизный лайнер сезона пришвартовался в Рижском порту
Круизное судно с 1292 пассажирами прибыло в Ригу в рамках зимнего круиза по Балтийскому морю, в который входит посещение пяти портовых городов Скандинавии и Северной Европы: Скагена, Стокгольма, Риги, Клайпеды и Копенгагена.
Длина Ambience составляет 245 метров, а ширина - 36 метров. Лайнер имеет десять палуб и 789 пассажирских кают с максимальной вместимостью 1400 пассажиров.
Галерея: Лайнер Ambience в Рижском порту
Судно прибыло в Ригу из Стокгольма и отправится в Клайпеду в среду вечером.
Рижский порт отмечает, что раньше круизные суда в Риге обычно появлялись в теплые месяцы года, но в последние годы наметилась новая тенденция - активный круизный сезон в регионе Балтийского моря становится все длиннее. По мнению экспертов отрасли, британские круизные компании являются одними из самых активных в этой нише.
В декабре прошлого года в Ригу зашли пять круизных судов, что стало самым большим количеством заходов круизных судов в порт за рождественский период, напоминает Рижский порт. Закрытие круизного сезона в этом году также запланировано на конец декабря 2025 года.
В свою очередь руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш заявил на Латвийском радио в среду, что число пассажиров круизных судов в Рижском порту в этом году может превысить 100 тысяч человек.
"Круизы снова начинают развиваться", - сказал Зелтиньш, напомнив, что в этом году в Рижский порт планируется заход 81 круизного судна, что на 15 судов больше, чем в прошлом году.
Он также отметил, что восемь круизных судов посетят Рижский порт впервые, а несколько кораблей останутся здесь на два дня.
Зелтиньш также отметил, что в настоящее время ведется работа по восстановлению паромного сообщения из Рижского порта. "Это активно обсуждается на политическом уровне, над этим работают и специалисты порта", - сказал он.
По словам Зелтиньша, порт обратился к нескольким паромным операторам по всей Европе. Он отметил, что интерес есть, но это еще не означает, что паромное сообщение начнется в следующем году.
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