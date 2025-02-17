VDD прокомментировала предложение о запрете туризма в Россию и Беларусь

VDD в своих публичных сообщениях неоднократно предупреждала общественность о том, что поездки в страну-агрессор Россию или ее союзницу Беларусь в нынешних условиях опасны и безответственны. Путешествуя в эти страны, граждане Латвии подвергают себя высокому риску разведки, вербовки и провокаций.

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По мнению VDD, такие поправки к закону о туризме отвечают интересам национальной безопасности Латвии и могут снизить количество поездок граждан Латвии в Россию и Беларусь.

Как уже сообщалось, 13 февраля Сейм передал в комиссию по народному хозяйству предложенные "Новым Единством" поправки к закону о туризме, которые предусматривают запрет для поставщиков туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги в России и Беларуси.

Поправки направлены как на снижение рисков возможных нарушений прав граждан Латвии, так и на предотвращение их вербовки в России или Беларуси, заявили в "Новом Единстве".

Законопроект будет распространяться на всех поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии. Запрет на оказание туристических услуг в России и Беларуси будет осуществляться в рамках уже введенных против этих стран международных санкций и позволит предотвратить политические и экономические отношения, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь в настоящее время являются вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры продолжали организовывать развлекательные поездки, а наших граждан автобусами возили в страны, которые не стесняются заявлять о своем желании оккупировать Латвию", - сказал депутат "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

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