Повышен порог гарантированного минимального дохода

Внесенные изменения в Закон о социальных услугах и социальной помощи, а также в Закон о государственных социальных пособиях повлияют на получателей государственного пособия по социальной обеспеченности (ВСНП). Это относится к лицам с инвалидностью, установленной в общем порядке, пенсионерам, а также лицам со статусом малоимущих и нуждающихся.

Размер ВСНП для пенсионеров и лиц с третьей группой инвалидности составит 166 евро.

Для первой или единственной персоны в домохозяйстве порог ГМД теперь составляет 166 евро (вместо 137 евро ранее). Для остальных членов домохозяйства порог увеличен до 116 евро (против 96 евро ранее).

Порог дохода для нуждающегося домохозяйства составляет 377 евро для первой или единственной персоны (ранее 343 евро), и 264 евро для остальных (ранее 240 евро).

Максимальный порог дохода для малоимущих домохозяйств повышен до 604 евро для первой или единственной персоны (вместо 549 евро), и до 423 евро для остальных (вместо 384 евро).

Также увеличен размер минимальной пенсии. Базовая сумма для расчета минимальной пенсии повышена с 171 до 189 евро, что составляет 25% от медианы доходов. Для лиц с инвалидностью с детства базовая сумма увеличена с 206 до 226 евро, или до 30% от медианы доходов.

Для лиц с третьей группой инвалидности минимальная пенсия соответствует базовой сумме. Для инвалидов первой и второй групп применяются коэффициенты: 1,6 для первой группы и 1,4 для второй.

Минимальная пенсия для каждого ребенка в случае потери кормильца увеличена с 171 до 189 евро для детей от рождения до семи лет.

Минимальный размер пенсии увеличивается за счет применения коэффициента 1,2 к базовой сумме, а за каждый год стажа, превышающий 20 лет, сумма увеличивается на 2% от базовой суммы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!