Швеция поможет Финляндии расследовать повреждение кабеля EstLink 2

Компании Fingrid и Elisa требуют наложить арест на нефтяной танкер, чтобы добиться компенсации за повреждение кабеля электропередачи EstLink 2.

Нефтяной танкер все еще находится под арестом. Судно было арестовано криминальной полицией Финляндии и доставлено в порт Килпилахти в Порвоо. Следователи осматривают судно и допрашивают экипаж, состоящий примерно из 20 человек.

На прошлой неделе НАТО объявила о планах усилить свое военное присутствие в Балтийском море.

Европейский союз также заявил, что намерен принять дополнительные меры по обеспечению безопасности подводных кабелей за счет более эффективного обмена разведывательной информацией, новых технологий обнаружения и возможностей ремонта кабелей.

После начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года в Балтийском море произошел ряд подобных инцидентов. Например, в сентябре 2022 года несколько подводных взрывов разрушили трубопровод Nord Stream, по которому российский газ поступает в Европу.

В октябре прошлого года в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Расследование показало, что его повредил зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз NewNew Polar Bear, который тащил якорь по дну Балтийского моря.

В ноябре китайский балкер Yi Peng 3 повредил в Балтийском море кабели передачи данных - подводный кабель C-Lion 1, соединяющий Хельсинки и Росток, который оборвался в 700 километрах от Хельсинки в шведских водах возле острова Эланд, и кабель связи Arelion, идущий из Швеции на остров Готланд в Литву.

NewNew Polar Bear и Yi Peng 3 перед инцидентами вышли из российского порта.

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