В этом году в Латвии снова можно будет наблюдать затмения Солнца и Луны

В 2025 году на планете произойдет два солнечных и два лунных затмения. В Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно полное лунное затмение.

14 марта: Перед заходом Луны можно будет наблюдать начальную фазу полутени полного лунного затмения. Однако из-за низкого положения Луны на горизонте увидеть это будет сложно.

Перед заходом Луны можно будет наблюдать начальную фазу полутени полного лунного затмения. Однако из-за низкого положения Луны на горизонте увидеть это будет сложно. 29 марта: В Риге с 12:52 до 14:18 будет видно частичное солнечное затмение. В 13:36, в момент максимума, около 20% солнечного диска будет закрыто.

В Риге с 12:52 до 14:18 будет видно частичное солнечное затмение. В 13:36, в момент максимума, около 20% солнечного диска будет закрыто. 7 сентября: Полное лунное затмение будет заметно с 20:30. Максимум ожидается в 21:12, а полная фаза завершится в 21:53. Частичная фаза закончится в 22:57.

Кроме затмений, 2025 год принесет множество других астрономических чудес.

Планеты Солнечной системы:

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн будут видны в течение года.

В январе можно будет наблюдать так называемый "парад планет", когда с помощью бинокля или небольшого телескопа можно будет разглядеть также Уран и Нептун.

можно будет наблюдать так называемый "парад планет", когда с помощью бинокля или небольшого телескопа можно будет разглядеть также Уран и Нептун. Меркурий лучше всего будет виден вечером 8 марта и утром 7 декабря .

и утром . Юпитер и Венера сблизятся 12 августа на расстояние всего 0,9 градуса.

Сатурн и его кольца:

С марта по ноябрь кольца будут выглядеть как тонкие линии с обеих сторон планеты, что можно будет наблюдать в телескоп.

Метеорные потоки:

Максимумы основных метеорных потоков ожидаются 3 января (Квадрантиды), 12 августа (Персеиды) и 14 декабря (Геминиды).

Северное сияние:

LAB прогнозирует возможность наблюдения северного сияния в Латвии из-за активности Солнца.

Латвийское астрономическое общество объединяет профессионалов и любителей астрономии, популяризируя эту науку. Участники LAB занимаются изданием журнала Zvaigžņotā Debess, проводят наблюдения в Астрономической обсерватории Латвийского университета и организуют регулярные встречи.

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