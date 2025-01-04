После двухлетнего перерыва жители Латвии снова смогут увидеть яркие астрономические явления - солнечные и лунные затмения. Об этом сообщает Латвийское астрономическое общество (LAB).
В этом году в Латвии снова можно будет наблюдать затмения Солнца и Луны
В 2025 году на планете произойдет два солнечных и два лунных затмения. В Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно полное лунное затмение.
- 14 марта: Перед заходом Луны можно будет наблюдать начальную фазу полутени полного лунного затмения. Однако из-за низкого положения Луны на горизонте увидеть это будет сложно.
- 29 марта: В Риге с 12:52 до 14:18 будет видно частичное солнечное затмение. В 13:36, в момент максимума, около 20% солнечного диска будет закрыто.
- 7 сентября: Полное лунное затмение будет заметно с 20:30. Максимум ожидается в 21:12, а полная фаза завершится в 21:53. Частичная фаза закончится в 22:57.
Кроме затмений, 2025 год принесет множество других астрономических чудес.
Планеты Солнечной системы:
- Венера, Марс, Юпитер и Сатурн будут видны в течение года.
- В январе можно будет наблюдать так называемый "парад планет", когда с помощью бинокля или небольшого телескопа можно будет разглядеть также Уран и Нептун.
- Меркурий лучше всего будет виден вечером 8 марта и утром 7 декабря.
- Юпитер и Венера сблизятся 12 августа на расстояние всего 0,9 градуса.
Сатурн и его кольца:
- С марта по ноябрь кольца будут выглядеть как тонкие линии с обеих сторон планеты, что можно будет наблюдать в телескоп.
Метеорные потоки:
- Максимумы основных метеорных потоков ожидаются 3 января (Квадрантиды), 12 августа (Персеиды) и 14 декабря (Геминиды).
Северное сияние:
- LAB прогнозирует возможность наблюдения северного сияния в Латвии из-за активности Солнца.
Латвийское астрономическое общество объединяет профессионалов и любителей астрономии, популяризируя эту науку. Участники LAB занимаются изданием журнала Zvaigžņotā Debess, проводят наблюдения в Астрономической обсерватории Латвийского университета и организуют регулярные встречи.
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