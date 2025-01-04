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В этом году в Латвии снова можно будет наблюдать затмения Солнца и Луны

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Полное солнечное затмение в 2024 году
Полное солнечное затмение в 2024 году Фото: Allexxandar/Shutterstock

После двухлетнего перерыва жители Латвии снова смогут увидеть яркие астрономические явления - солнечные и лунные затмения. Об этом сообщает Латвийское астрономическое общество (LAB).

В 2025 году на планете произойдет два солнечных и два лунных затмения. В Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно полное лунное затмение.

  • 14 марта: Перед заходом Луны можно будет наблюдать начальную фазу полутени полного лунного затмения. Однако из-за низкого положения Луны на горизонте увидеть это будет сложно.
  • 29 марта: В Риге с 12:52 до 14:18 будет видно частичное солнечное затмение. В 13:36, в момент максимума, около 20% солнечного диска будет закрыто.
  • 7 сентября: Полное лунное затмение будет заметно с 20:30. Максимум ожидается в 21:12, а полная фаза завершится в 21:53. Частичная фаза закончится в 22:57.

Кроме затмений, 2025 год принесет множество других астрономических чудес.

Планеты Солнечной системы:

  • Венера, Марс, Юпитер и Сатурн будут видны в течение года.
  • В январе можно будет наблюдать так называемый "парад планет", когда с помощью бинокля или небольшого телескопа можно будет разглядеть также Уран и Нептун.
  • Меркурий лучше всего будет виден вечером 8 марта и утром 7 декабря.
  • Юпитер и Венера сблизятся 12 августа на расстояние всего 0,9 градуса.

Сатурн и его кольца:

  • С марта по ноябрь кольца будут выглядеть как тонкие линии с обеих сторон планеты, что можно будет наблюдать в телескоп.

Метеорные потоки:

  • Максимумы основных метеорных потоков ожидаются 3 января (Квадрантиды), 12 августа (Персеиды) и 14 декабря (Геминиды).

Северное сияние:

  • LAB прогнозирует возможность наблюдения северного сияния в Латвии из-за активности Солнца.

Латвийское астрономическое общество объединяет профессионалов и любителей астрономии, популяризируя эту науку. Участники LAB занимаются изданием журнала Zvaigžņotā Debess, проводят наблюдения в Астрономической обсерватории Латвийского университета и организуют регулярные встречи.

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