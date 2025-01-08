ASUS представляет новую линейку Copilot+ ПК и другие инновационные решения на презентации Always Incredible в рамках выставки CES 2025

– ASUS открывает новую главу развития компании, чтобы сделать технологии на базе искусственного интеллекта более доступными и эффективными, – говорит Самсон Ху, исполнительный содиректор ASUS. – В этом году на выставке CES 2025 мы делаем еще один шаг к популяризации ИИ, став одним из первых брендов, способных предложить линейку Copilot+ ПК, которые сочетают в себе широкую доступность и выдающиеся инновации. В конечном счете наши решения всегда нацелены на улучшение пользовательского опыта для всех – от индивидуальных пользователей до крупных предприятий.

– Copilot+ ПК – это самые быстрые и безопасные компьютеры на Windows из когда-либо созданных. Они предлагают функции искусственного интеллекта, способствующие продуктивной работе и вдохновляющие на творчество, – отметил Марк Линтон, вице-президент Microsoft по продажам партнерских устройств. – Наступило захватывающее время для Windows 11, нашего партнерства с ASUS и расширения линейки устройств Copilot+ ПК. Приближается окончание поддержки Windows 10, и сейчас идеальное время для перехода на Copilot+ ПК, такой как новый Zenbook A14 или Vivobook 14/16.