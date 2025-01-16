Европейский Союз подготовился к этой зиме, заполнив газовые хранилища быстрее, чем планировалось. Однако этой зимой газ расходуется быстрее, чем в среднем за последние пять лет. При этом на следующую зиму, впервые с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, Европа может не успеть заполнить газовые запасы. Это, в свою очередь, может привести к конкуренции за поставки газа с другими регионами мира, сообщает портал Lsm.lv.
Как сообщает агентство Bloomberg, несмотря на то что у Европы достаточно запасов газа для этой зимы, а цены с начала года снизились, газовые хранилища опустошаются из-за холодной погоды, наблюдаемой на континенте в последние дни.
Газовые хранилища опустошаются быстрее этой зимой
Газовые хранилища опустошаются быстрее, чем в предыдущие годы, когда проблемы были вызваны полномасштабной войной России.
"Мы идем по траектории, которая напоминает зиму 2016-2017 и 2017-2018 годов. Тогда зимний сезон завершился с заполненными хранилищами на 10-20%. Если сравнить это с ситуацией, в которой мы находились, когда Россия вторглась в Украину, это большая разница", - объясняет представитель компании Svelland Capital Надя Мартина Виген.
"Сейчас рынок предполагает, что к концу зимы запасы газа снизятся до 35-40%. Но даже при таком уровне давление на импорт возрастет. А достичь нижнего порога запасов можно очень быстро. Кроме того, у нас больше нет резервных плавучих хранилищ СПГ, которые помогали сдерживать рост цен в случае проблем с производством газа",- добавляет эксперт.
Упор на сжиженный природный газ (СПГ)
Речь идет не о том, что газа не хватит этой зимой, а о том, удастся ли заполнить хранилища к следующему зимнему сезону. С начала этого года ограничены возможности импорта газа по трубопроводам, так как Украина прекратила транзит российского газа.
Хотя страны ЕС в значительной степени отказались от российского газа, часть его по-прежнему поступает. Это означает, что в будущем нужно будет сделать больший упор на импорт сжиженного природного газа.
"Чтобы компенсировать объем в 15 миллиардов кубометров газа, это означает, что каждые два дня в Европу должна прибывать одна партия СПГ. Это осуществимо. Но если мы достигнем низкого уровня запасов, о котором говорим, то спрос вырастет на дополнительные 400 партий, которые должны поступить в Европу, чтобы к 1 ноября заполнение хранилищ достигло 90%", - отмечает Виген.
Энергетический эксперт Саулс Кавоникс подсчитал, что для удовлетворения потребностей в газе Европа должна будет импортировать дополнительно 10 миллионов тонн СПГ в год, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году, сообщает Bloomberg.
Конкуренция за газ с другими регионами
Импорт из Северной Америки теоретически может помочь снизить напряженность на рынке. Новый президент США Дональд Трамп, вероятно, будет заинтересован в том, чтобы европейцы покупали больше газа у американских компаний. Однако это зависит от того, насколько быстро крупнейший в мире производитель СПГ сможет увеличить производство.
По мере роста объемов импорта Европе также придется закупать СПГ из Азии - региона, который потребляет наибольшее количество этого топлива.
За газ на следующую зиму будут конкурировать и страны Южной Америки, включая Бразилию и Аргентину. Истощение запасов СПГ приведет к конкуренции за поставки и росту цен. Цены могут вырасти и в таких странах, как Индия, Бангладеш и Египет, которые, в отличие от Европы, вряд ли смогут позволить себе более дорогой газ.
Рост цен также повлияет на восстановление экономики Германии.
По данным Bloomberg, текущие прогнозы показывают, что цены на газ останутся высокими примерно в течение года, пока производство СПГ в мире не увеличится.
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