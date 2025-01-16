Речь идет не о том, что газа не хватит этой зимой, а о том, удастся ли заполнить хранилища к следующему зимнему сезону. С начала этого года ограничены возможности импорта газа по трубопроводам, так как Украина прекратила транзит российского газа.

Хотя страны ЕС в значительной степени отказались от российского газа, часть его по-прежнему поступает. Это означает, что в будущем нужно будет сделать больший упор на импорт сжиженного природного газа.

"Чтобы компенсировать объем в 15 миллиардов кубометров газа, это означает, что каждые два дня в Европу должна прибывать одна партия СПГ. Это осуществимо. Но если мы достигнем низкого уровня запасов, о котором говорим, то спрос вырастет на дополнительные 400 партий, которые должны поступить в Европу, чтобы к 1 ноября заполнение хранилищ достигло 90%", - отмечает Виген.

Энергетический эксперт Саулс Кавоникс подсчитал, что для удовлетворения потребностей в газе Европа должна будет импортировать дополнительно 10 миллионов тонн СПГ в год, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году, сообщает Bloomberg.

Конкуренция за газ с другими регионами

Импорт из Северной Америки теоретически может помочь снизить напряженность на рынке. Новый президент США Дональд Трамп, вероятно, будет заинтересован в том, чтобы европейцы покупали больше газа у американских компаний. Однако это зависит от того, насколько быстро крупнейший в мире производитель СПГ сможет увеличить производство.

По мере роста объемов импорта Европе также придется закупать СПГ из Азии - региона, который потребляет наибольшее количество этого топлива.

За газ на следующую зиму будут конкурировать и страны Южной Америки, включая Бразилию и Аргентину. Истощение запасов СПГ приведет к конкуренции за поставки и росту цен. Цены могут вырасти и в таких странах, как Индия, Бангладеш и Египет, которые, в отличие от Европы, вряд ли смогут позволить себе более дорогой газ.

Рост цен также повлияет на восстановление экономики Германии.

По данным Bloomberg, текущие прогнозы показывают, что цены на газ останутся высокими примерно в течение года, пока производство СПГ в мире не увеличится.

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